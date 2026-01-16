La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de agradecimiento del pueblo venezolano por sus acciones para impulsar su libertad.

Según imágenes difundidas por el New York Post, Machado obsequió la medalla en un marco con detalles dorados que incluía un texto en la parte superior en el que se leía “en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”. La dirigente explicó que el gesto representaba el reconocimiento del pueblo venezolano por las acciones del mandatario estadounidense para encaminar su libertad.

La medalla Nobel Trump y el encuentro en la Casa Blanca

La entrega tuvo lugar durante un almuerzo privado ofrecido por Trump en la Casa Blanca, un encuentro del que no se dieron a conocer detalles sobre los temas abordados. Tanto el presidente estadounidense como Machado habían adelantado por separado que el obsequio se realizaría.

Tras la reunión, Machado afirmó que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y con la de todos los venezolanos, según declaró posteriormente. El encuentro se produjo doce días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de fuerzas armadas estadounidenses, de acuerdo con lo señalado por la dirigente opositora.

Trump, por su parte, se refirió a Machado en su red Truth Social como “una mujer maravillosa” y agradeció el obsequio, al que calificó como una muestra de respeto mutuo.

La medalla del Premio Nobel de la Paz, acuñada en oro y con un diámetro inferior a los siete centímetros, lleva el retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de 120 años.

Ese mismo jueves, antes del encuentro, el Centro Nobel de la Paz recordó en redes sociales que el galardón no puede revocarse, compartirse ni transferirse, y precisó que una medalla puede cambiar de propietario, pero no así el título de Premio Nobel de la Paz, según informó EFE.