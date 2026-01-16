El Sidecar es un ejercicio de equilibrio. No hay ingredientes ocultos ni técnicas complejas que distraigan. Todo está a la vista y todo cuenta. El coñac aporta estructura, el licor de naranja redondea y el limón corta con precisión. Cuando las proporciones son correctas, el resultado es limpio, firme y sorprendentemente actual para un cóctel con más de cien años de historia.

Se popularizó en Europa a principios del siglo XX y pronto cruzó fronteras. En bares clásicos, el Sidecar se convirtió en una prueba silenciosa para el bartender. No admite errores ni excesos. Si algo está fuera de lugar, se nota al primer sorbo.

Ingredientes

50 ml de coñac

25 ml de licor de naranja tipo Cointreau o triple sec

20 ml de jugo de limón recién exprimido

Hielo

Azúcar para escarchar la copa, opcional

Piel de limón, opcional

Preparación

Enfría una copa tipo cóctel. Si deseas escarchar, humedece el borde con limón y pásalo por azúcar. Coloca hielo en una coctelera. Añade el coñac, el licor de naranja y el jugo de limón. Agita con decisión hasta que la coctelera esté bien fría al tacto. Cuela y sirve inmediatamente en la copa. Aromatiza con una piel de limón si lo deseas.

Consejos útiles

Respeta las proporciones. El Sidecar pierde identidad cuando se vuelve demasiado dulce.

Un coñac joven y equilibrado funciona mejor que uno muy añejo.

Si el limón es muy ácido, reduce apenas la cantidad, sin compensar con más licor.

Sírvelo recién hecho. Este cóctel no espera.

El Sidecar no es decorativo ni indulgente. Es un trago de líneas claras, pensado para quien aprecia la exactitud y el silencio entre sorbos. En una buena copa, dice mucho sin levantar la voz.