La alcaldesa del condado de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, solicitó formalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reconozca un Gobierno encabezado por Edmundo González y María Corina Machado en Venezuela, al considerar que ambos representan la voluntad democrática del pueblo venezolano.

En una carta dirigida al mandatario estadounidense, Levine Cava instó a Washington a asumir un papel activo en el reconocimiento internacional de González como presidente y de Machado como vicepresidenta legítima del país suramericano.

“Insto respetuosa pero firmemente a Estados Unidos a reconocer formalmente y guiar activamente al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como los líderes legítimos de Venezuela”, expresó la alcaldesa en su misiva.

Levine Cava afirmó que los venezolanos “han dejado clara su voluntad democrática de manera inequívoca”, al respaldar a González y Machado como figuras centrales en el camino hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y el fin del autoritarismo en el país.

El condado de Miami-Dade alberga la mayor comunidad venezolana en Estados Unidos, con más de 100.000 residentes procedentes de Venezuela, muchos de ellos exiliados políticos o migrantes que huyeron de la crisis económica y la represión.

La alcaldesa recordó que la ciudad de Doral, donde se concentra una parte significativa de esta comunidad, fue escenario de celebraciones masivas tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, quien fue trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcoterrorismo.

Según Levine Cava, un reconocimiento formal por parte de Estados Unidos, sumado a la presión diplomática de otros países aliados, enviaría “un mensaje inequívoco” de que Washington no legitimará dictaduras, fraudes electorales ni persecuciones políticas en la región.

Asimismo, pidió garantizar la liberación de todos los presos políticos y exigir responsabilidades a quienes hayan cometido abusos contra los derechos humanos o participado en procesos electorales fraudulentos.

“El condado de Miami-Dade es testigo directo del costo humano de esta crisis. Familias separadas, medios de subsistencia destruidos y vidas perdidas mientras los venezolanos huyen de la represión y la desesperación”, señaló la alcaldesa.

En su carta, Levine Cava también solicitó a Trump restaurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que residen en Estados Unidos, el cual fue revocado el año pasado. Aunque diversas decisiones judiciales han frenado su eliminación definitiva, el estatus sigue envuelto en una prolongada disputa legal.

Pese a las expectativas de una transición política en Venezuela, el poder no fue asumido por la oposición. En su lugar, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva bajo Maduro, asumió la presidencia interina tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con respaldo del chavismo.

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado la apertura de negociaciones diplomáticas y petroleras con Estados Unidos, en un escenario que sigue generando tensiones políticas tanto dentro como fuera del país.