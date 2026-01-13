Los artistas Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y el cantante mexicano Carín León encabezan las nominaciones a la próxima edición del Premio Lo Nuestro, al acumular diez candidaturas cada uno, informó este martes la cadena Univision.

La gala se celebrará el 19 de febrero en Miami, en una edición que reconocerá a los artistas, canciones y álbumes que están marcando el rumbo de la música latina en géneros como el pop, urbano y música mexicana.

Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del momento y protagonista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, competirá también por el galardón de Artista del Año, categoría en la que se enfrentará a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

En la categoría de Mejor Canción, figuran temas de alto impacto comercial y popularidad como Desde hoy de Natti Natasha, DTMF de Bad Bunny, El amor de mi herida de Carín León, Imagínate de Danny Ocean junto a Kapo, Khé? de Rauw Alejandro y Romeo Santos, Latina foreva de Karol G, Me jalo de Fuerza Regida y Grupo Frontera, No me sé rajar de Alejandro Fernández, Otra noche de Myke Towers con Darell y Soltera de Shakira.

El premio a Álbum del Año reunirá producciones destacadas como Debí tirar más fotos de Bad Bunny, Cosa nuestra de Rauw Alejandro, Island Boyz de Myke Towers, Palabra de to’s (Seca) de Carín León, Tropicoqueta de Karol G, así como trabajos de Alejandro Sanz, Fuerza Regida, Danny Ocean, Prince Royce y Alleh & Yorghaki.

Tras los cuatro artistas líderes, Beéle, Fuerza Regida y Karol G obtuvieron ocho nominaciones cada uno, consolidando su presencia en múltiples categorías.

Según Univision, esta edición incluye 44 categorías, reflejando la diversidad y el alcance global de la música latina actual, así como la convivencia entre sonidos tradicionales y propuestas contemporáneas.

En el apartado de artistas emergentes, destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, quienes han ganado relevancia en el último año.

Las categorías de pop incluyen a figuras consolidadas como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat, mientras que la Música Mexicana vuelve a tener un peso significativo con nominaciones para Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien logró siete candidaturas.

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, y los ganadores se conocerán durante la ceremonia que se celebrará en el Kaseya Center de Miami, un evento que busca rendir homenaje a los orígenes y a la fuerza cultural de la música latina, capaz de unir generaciones, géneros y fronteras.