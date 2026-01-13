La salida de Xabi Alonso del Real Madrid tuvo un detonante interno claro. La figura del preparador físico Antonio Pintus se convirtió en el principal punto de fricción entre el técnico tolosarra y la directiva encabezada por Florentino Pérez, en un contexto marcado por una alarmante plaga de lesiones en la plantilla.

Pintus, responsable de la preparación física del equipo en la conquista de cuatro Copas de Europa, fue apartado del primer equipo en junio de 2025 tras la llegada de Xabi Alonso y su propio cuerpo técnico. Pese a ello, la alta valoración que el club mantiene sobre su trabajo evitó su salida definitiva. El italiano pasó a ocupar un rol secundario como supervisor general.

La situación física del primer equipo se convirtió pronto en una preocupación mayúscula. Hasta 26 lesiones en apenas cinco meses encendieron las alarmas en la cúpula deportiva. En paralelo, el club decidió recuperar a Niko Mihic como supervisor médico de todas las secciones, una señal clara de que se buscaba un cambio estructural.

Según fuentes del club, la directiva pidió a Xabi Alonso que devolviera a Pintus el control de la preparación física del primer equipo. La respuesta fue negativa. El entrenador quiso mantener a Ismael Camenforte como responsable físico, una decisión que generó un conflicto interno que terminó acelerando la ruptura entre ambas partes.

Ese desacuerdo se convirtió en un punto sin retorno. La negativa del técnico a modificar su estructura de trabajo alimentó la decisión del club de separar caminos de forma inmediata.

El cambio fue visible desde el primer día de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo. En su primera sesión de entrenamiento ya se vio a Antonio Pintus de regreso al césped, dirigiendo directamente el trabajo físico de los jugadores.

Durante su presentación en la Ciudad Real Madrid, Arbeloa no ocultó su satisfacción.

“Es un privilegio tener a Antonio Pintus en el cuerpo técnico. Tiene cinco Copas de Europa, es uno de los mejores preparadores físicos del mundo y conoce perfectamente esta casa”, afirmó.

El nuevo entrenador también destacó la experiencia del italiano y su conocimiento de la plantilla. “Ha trabajado con muchos de estos jugadores, tiene un método probado y ha funcionado aquí durante años”, añadió.

Arbeloa aceptó sin reservas el cambio en su cuerpo técnico y reconoció que trabajar con Pintus representa una oportunidad de crecimiento.

“Aprender de él es una suerte tremenda para mí y para todos los jugadores. Es un placer enorme”, concluyó.

El regreso de Pintus simboliza el giro del club hacia una fórmula conocida, en un intento por frenar la sangría física y recuperar la estabilidad competitiva tras una etapa marcada por tensiones internas y decisiones incompatibles.