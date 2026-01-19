Nevada poco común cubre zonas del noroeste de Florida

Una nevada en Florida poco frecuente se registró este domingo en zonas del noroeste del estado, mientras las bajas temperaturas continuarán afectando a la región al inicio de la semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional y recogieron medios locales.

Un sistema de tormentas dejó acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en áreas del sur de Alabama y del noroeste de Florida, incluida la ciudad de Pensacola. El fenómeno ocurrió tras la entrada de aire frío detrás de un frente frío, lo que permitió que las precipitaciones se presentaran en forma de nieve, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El Departamento de Transporte de Florida informó que se detectaron acumulaciones ligeras de nieve en zonas cercanas a la autopista interestatal I-10, principalmente en el condado de Walton. Medios locales señalaron que también se registraron nevadas en localidades como DeFuniak Springs y Ponce de Leon, mientras que en otros puntos del área las precipitaciones se manifestaron como lluvia.

Ante las condiciones climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un Aviso de Clima Invernal para los condados de Washington, Holmes y Jackson, vigente hasta la mañana del domingo, debido a las bajas temperaturas y al riesgo de superficies resbaladizas.

Este episodio ocurre casi un año después de la nevada registrada en enero de 2025, cuando algunas zonas del estado llegaron a recibir hasta 20 centímetros de nieve. Aquel evento fue considerado el más significativo en varias localidades desde finales del siglo XIX.

Las autoridades meteorológicas indicaron que el clima frío podría mantenerse en el norte de Florida durante los próximos días, aunque no se esperan nuevas acumulaciones de nieve de importancia.