La nueva película Scary Movie presentó este lunes su primer avance oficial. El tráiler adelanta una sátira con fuerte carga política y referencias a la cultura actual.

El video inicia con la frase “Adivina quién ha vuelto” mientras suena Without Me de Eminem. La escena muestra a la muñeca Meghan quitándose la máscara para revelar al icónico Ghost Face.

Desde el comienzo, la nueva película Scary Movie combina terror y burla. Una escena incluye un comentario irónico sobre pronombres que apunta a debates culturales recientes.

Luego aparece una joven que parodia a Wednesday Addams. Poco después, regresan Cindy Campbell y Brenda, interpretadas por Anna Faris y Regina Hall.

Humor irreverente y crítica cultural

El tráiler también incluye bromas sobre posturas políticas. En una escena, Cindy afirma que ahora es de derechas mientras rechaza un abrazo.

Además, la producción parodia títulos recientes como Weapons, The Substance y Get Out. Así, mantiene la fórmula que convirtió a la saga en referente de la comedia absurda.

La nueva película Scary Movie se estrenará el 12 de junio. Será la sexta entrega de una franquicia que comenzó en el año 2000.

Regreso de los Wayans

Esta entrega marca el regreso de Marlon y Shawn Wayans tras 18 años. Ambos fueron piezas clave en el éxito inicial de la saga.

Desde su origen, la franquicia revolucionó el género al mezclar terror con parodia directa. Ahora apuesta por actualizar su humor a los debates contemporáneos.

Con este avance, la nueva película Scary Movie promete retomar su estilo provocador. Además, busca atraer tanto a seguidores clásicos como a nuevas audiencias.