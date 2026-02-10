La ola de frío deja 18 muertos en Nueva York

La ola frío que afecta a Nueva York ya deja un saldo de 18 personas fallecidas. Así lo confirmó este lunes el alcalde Zohran Mamdani, en medio de temperaturas extremas que también golpean otras zonas del noroeste de Estados Unidos. Por eso, las autoridades insisten en mantener las medidas de prevención.

“Cada vida perdida es una tragedia”, afirmó Mamdani ante la prensa local. Además, expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el llamado a extremar cuidados mientras persistan las bajas temperaturas.

La Oficina del Médico Forense informó que al menos cinco de las muertes se produjeron por hipotermia. Los decesos ocurrieron entre el 24 y el 26 de enero, en pleno descenso térmico. Asimismo, en tres casos influyó el consumo de alcohol, mientras que en otro se detectó metanfetamina.

Ola frío con temperaturas históricas

El fin de semana llegó a la región un nuevo frente ártico. Este fenómeno llevó a Nueva York a registrar temperaturas máximas de hasta -16 grados Celsius. Sin embargo, la sensación térmica descendió aún más, alcanzando los -25 grados.

Mamdani señaló que la ciudad llegó a estar más fría que algunas zonas de la Antártida. De este modo, el mensaje oficial se centró en la autoprotección y la solidaridad comunitaria. “Manténganse en casa y cuídense unos a otros”, pidió el alcalde.

Respuesta de emergencia en la ciudad

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología indicó que el frente ártico comienza a retirarse. Aun así, se esperan noches frías, aunque con cielos despejados y vientos más suaves.

Ante la emergencia, la ciudad habilitó 60 nuevas plazas en albergues. Además, se abrió un centro de calentamiento adicional. Por otra parte, se desplegaron unidades móviles equipadas con personal médico y recursos básicos.

Finalmente, los problemas estructurales también quedaron en evidencia. Durante enero, el sistema 311 recibió casi 80.000 quejas por falta de calefacción y agua caliente. La ola frío volvió a exponer las vulnerabilidades que persisten en la ciudad más poblada del país.