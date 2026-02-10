Muere José Bisbal, padre de David Bisbal, a los 84 años

José Bisbal falleció este martes en Almería a los 84 años. El exboxeador y padre del cantante David Bisbal murió rodeado de su familia, según confirmó el propio artista. La noticia generó numerosas muestras de cariño en el ámbito cultural y deportivo. Además, el músico compartió un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón”, escribió David Bisbal en redes sociales. Asimismo, expresó su admiración por la fortaleza que siempre definió a su padre. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de archivo de José Bisbal durante su etapa como boxeador.

El fallecimiento se produjo tras años de lucha contra el alzhéimer. Sin embargo, su figura seguía muy presente en la vida familiar y en el relato público del artista. Por eso, su pérdida fue sentida más allá del círculo íntimo.

José Bisbal y un legado deportivo histórico

Nacido el 1 de diciembre de 1941, José Bisbal fue una referencia del boxeo en Almería. Se convirtió en el primer púgil nacido en la provincia en proclamarse campeón de España. De este modo, marcó un hito en el deporte local.

A lo largo de su carrera, obtuvo el título nacional en siete ocasiones. Su disciplina y carácter competitivo lo distinguieron dentro y fuera del ring. Además, su historia fue reivindicada en distintos momentos por su hijo menor.

Casado con María Ferre, fue padre de tres hijos: José María, María del Mar y David. La familia siempre destacó su papel como ejemplo de esfuerzo y constancia.

Recuerdo familiar y reconocimiento público

Mientras tanto, su lucha contra la enfermedad fue visibilizada recientemente en un documental sobre la trayectoria de David Bisbal. En esa producción, el cantante resaltó la influencia personal y deportiva de su padre.

Por otra parte, David Bisbal continúa siendo una de las figuras más queridas del ámbito hispano. Acumula más de ochenta premios, incluidos Grammy Latino y galardones internacionales. Vive entre España y Miami junto a su esposa, la modelo Rosanna Zanetti.

Finalmente, la muerte de José Bisbal cierra una etapa marcada por el deporte, la familia y la perseverancia. Su legado permanece en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron.