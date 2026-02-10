Thunder y Cavaliers ganan en una noche caótica de la NBA

La Noche NBA de este lunes dejó resultados clave y escenas tensas en varias canchas. Oklahoma City Thunder y Cleveland Cavaliers lograron victorias ajustadas. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por peleas que opacaron el juego en Charlotte y Mineápolis.

En Los Ángeles, los Thunder evitaron su tercera derrota consecutiva por primera vez en dos años. Superaron a los Lakers por 110-119 en un partido sin grandes estrellas. La ausencia de Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic condicionó el ritmo del encuentro.

Jalen Williams fue decisivo en su regreso tras una larga lesión. Anotó 23 puntos, incluidos 13 en el último cuarto. Además, asumió el liderazgo de un equipo que sigue al frente del Oeste con marca de 41-13.

Oklahoma City dominó buena parte del duelo y llegó al descanso con ventaja. Por otra parte, los Lakers reaccionaron tras el entretiempo con LeBron James y Marcus Smart al frente. Aun así, el empuje final fue insuficiente.

Noche NBA de oficio para Cleveland

En Denver, los Cavaliers demostraron temple. Donovan Mitchell y James Harden volvieron a ser determinantes. Entre ambos sumaron 54 puntos ante unos Nuggets combativos.

Denver controló el marcador durante largos tramos. Sin embargo, Cleveland resistió sin dejarse despegar. A 32 segundos del final, Harden empató con un triple clave.

En la última posesión, Mitchell forzó una falta de Jamal Murray. Anotó ambos tiros libres y selló el triunfo por 117-119. Nikola Jokic firmó otro triple-doble, aunque sin premio final.

Peleas que marcaron la jornada

La Noche NBA también dejó imágenes caóticas. En Charlotte, una pelea múltiple terminó con cuatro jugadores expulsados y el técnico de los Hornets fuera del partido. Detroit ganó 104-110 y cortó una racha histórica local.

Mientras tanto, en Mineápolis, Naz Reid y Mouhamed Gueye protagonizaron otro altercado. Ambos fueron expulsados en un partido dominado por los Timberwolves.

Finalmente, la jornada incluyó remontadas y marcas históricas. Russell Westbrook alcanzó los 27.000 puntos, Golden State ganó sobre la bocina y Brooklyn sumó otra victoria. Una Noche NBA intensa, dentro y fuera de la cancha.