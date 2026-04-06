El petróleo WTI volvió a dispararse este domingo y superó los 114 dólares por barril, impulsado por el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. El repunte se produce tras nuevas amenazas del presidente Donald Trump relacionadas con el cierre del estrecho de Ormuz.

En la apertura del mercado de futuros, el crudo estadounidense registró una subida del 2,81 % respecto al cierre del viernes. El movimiento refleja la preocupación de los mercados ante un posible agravamiento del conflicto.

El petróleo WTI reacciona al ultimátum de EE. UU.

Trump dio a Irán de plazo hasta la noche del martes para reabrir el estrecho de Ormuz. En caso contrario, advirtió que ordenará ataques contra infraestructuras clave del país.

“Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”, afirmó en una entrevista con The Wall Street Journal.

Más tarde, el mandatario reforzó el mensaje en su red social, donde mencionó una hora concreta sin ofrecer detalles adicionales sobre el ultimátum.

El estrecho de Ormuz agrava la crisis energética

Irán es uno de los principales productores de la OPEP+ y controla el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo.

En los últimos días, el país ha mantenido el paso parcialmente cerrado mediante ataques a buques petroleros. Esta situación ha provocado una fuerte interrupción en el suministro global.

Como resultado, los precios del crudo, así como los combustibles derivados, han registrado aumentos constantes desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

Escalada militar y presión en los mercados

El fin de semana también estuvo marcado por enfrentamientos directos. Las fuerzas iraníes derribaron un avión militar estadounidense y dañaron otras naves.

Además, Trump no descartó el envío de tropas terrestres si Irán no cumple con las exigencias. Esta posibilidad ha incrementado la incertidumbre en los mercados energéticos.

Mientras tanto, los principales productores intentan responder. Ocho miembros de la OPEP+ acordaron aumentar la producción en más de 200.000 barriles diarios.

Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de distribución si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado. En este contexto, el petróleo WTI se mantiene bajo presión, impulsado por un escenario internacional cada vez más volátil.