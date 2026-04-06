El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga un posible tiroteo Casa Blanca ocurrido la madrugada del domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, a pocos metros de la residencia presidencial. El incidente activó un amplio operativo de seguridad en una de las zonas más vigiladas del país.

Según informó la agencia en un comunicado, los agentes respondieron a reportes de disparos en las primeras horas del día. La zona fue inspeccionada de inmediato, aunque no se encontraron sospechosos en el lugar.

El tiroteo Casa Blanca activa operativo de seguridad

El Parque Lafayette, ubicado al norte de la Casa Blanca, forma parte del Parque del Presidente. Tras el aviso, las autoridades acordonaron el área y realizaron una búsqueda exhaustiva.

El Servicio Secreto confirmó que no se hallaron personas directamente vinculadas con el incidente. Sin embargo, la investigación sigue abierta.

Además, la Policía de Parques de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington colaboran en las labores para esclarecer lo ocurrido.

Búsqueda de sospechosos y vehículo

Las autoridades indicaron que se busca a una persona de interés y a un vehículo posiblemente relacionado con el caso. Por ahora, no se han divulgado detalles adicionales sobre su identidad.

Mientras tanto, los equipos de seguridad continúan analizando evidencias y revisando cámaras de vigilancia en la zona.

Seguridad reforzada en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump se encuentra en Washington durante el fin de semana por la celebración de la Pascua. A pesar del incidente, las operaciones en la Casa Blanca continúan con normalidad.

No obstante, se ha reforzado el dispositivo de seguridad como medida preventiva. De este modo, las autoridades buscan garantizar la protección del mandatario y del área circundante.

El caso permanece bajo investigación, mientras las agencias federales intentan determinar el origen de los disparos y localizar a los posibles responsables.