Los Detroit Pistons sufrieron este viernes una derrota inesperada en Salt Lake City ante los Utah Jazz, mientras que los Boston Celtics confirmaron su idilio con las remontadas al volver a levantar un partido ante los Indiana Pacers. En Nueva Orleans, los Phoenix Suns se impusieron en el primero de dos encuentros consecutivos frente a los Pelicans.

En Utah, Keyonte George y Lauri Markkanen firmaron una noche sobresaliente con 31 y 30 puntos, respectivamente, para liderar el triunfo de los Jazz (11-19) por 131-129 frente a unos Pistons (24-7) que siguen al frente de la Conferencia Este, aunque empiezan a sentir presión.

Los Jazz marcaron el ritmo desde el inicio con una defensa intensa y llegaron a dominar el encuentro por hasta 15 puntos en el tercer cuarto. Detroit reaccionó en el tramo final y logró empatar el marcador a 129 a falta de 18 segundos gracias a dos tiros libres de Cade Cunningham.

Cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Keyonte George asumió la responsabilidad y anotó un flotador decisivo a dos segundos del final. Cunningham tuvo la última posesión, pero su lanzamiento forzado de tres puntos no tocó aro. Aun así, el base de Detroit cerró el encuentro con 29 puntos y 17 asistencias.

Pese al tropiezo, los Pistons mantienen el liderato del Este, aunque los New York Knicks, con marca de 21-9, comienzan a recortar distancias tras el gran arranque de temporada de Detroit.

Boston vuelve a remontar

Los Boston Celtics (19-11) volvieron a demostrar su capacidad de reacción al vencer 122-140 a los Indiana Pacers (6-25) tras levantar una desventaja de 15 puntos. Fue la segunda remontada de la semana frente al equipo de Rick Carlisle, después de haberles dado la vuelta a 20 puntos el lunes en el TD Garden.

Jaylen Brown encabezó a Boston con 30 puntos y 4 robos, mientras que Payton Pritchard brilló con 29 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Sam Hauser aportó 23 puntos, Derrick White sumó 21 y Luka Garza añadió 15 desde la rotación.

El joven español Hugo González, que había tenido un impacto notable en los últimos partidos, disputó 12 minutos y 23 segundos en Indianápolis, con un rebote y una asistencia.

Indiana sigue atravesando una temporada complicada y, sin Tyrese Haliburton por lesión, el equipo parece muy lejos del nivel que lo llevó a pelear por el anillo el curso pasado.

Phoenix golpea primero en Nueva Orleans

Los Phoenix Suns (17-14) se llevaron el primero de dos enfrentamientos en 24 horas frente a los New Orleans Pelicans (8-24) al imponerse por 108-115 en el Smoothie King Center.

Devin Booker fue el líder ofensivo de los Suns con 30 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, mientras que Mark Williams firmó un doble-doble con 24 puntos y 13 rebotes.

Phoenix llegó a estar tres puntos abajo a cinco minutos del final, pero cerró el encuentro con un parcial de 8-18 que terminó decantando el duelo. Los Pelicans pagaron caro su desacierto desde la línea de tiros libres, donde fallaron 17 lanzamientos, con un pobre 59,5 % de efectividad.

Zion Williamson terminó con 20 puntos y Jordan Poole y Trey Murphy aportaron 19 cada uno, insuficientes para evitar una nueva derrota.

El resto de la jornada

En otros resultados de la noche, los Charlotte Hornets vencieron 105-120 a los Orlando Magic, los Washington Wizards firmaron su mejor triunfo de la temporada al derrotar 138-117 a los Toronto Raptors y los Memphis Grizzlies superaron con claridad a los Milwaukee Bucks por 125-104.

Además, los Miami Heat ganaron 111-126 en Atlanta ante los Hawks, los Chicago Bulls se impusieron 109-102 a los Philadelphia 76ers y los Portland Trail Blazers cayeron 103-119 frente a Los Angeles Clippers.