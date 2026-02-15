Los profiteroles con salsa de chocolate pertenecen a la repostería clásica francesa, esa que combina técnica precisa con un resultado aparentemente sencillo. Son ligeros por fuera, huecos por dentro y pensados para rellenarse justo antes de servir. El contraste es lo que los define. Masa delicada, relleno frío y salsa caliente cayendo encima.
No son difíciles, pero sí exigen atención. La masa choux depende del punto exacto de cocción y del equilibrio entre humedad y estructura. Cuando se hace bien, los profiteroles inflan en el horno y forman cavidades listas para rellenar.
Ingredientes
Para la masa choux
- 1 taza de agua
- 100 g de mantequilla
- 1 taza de harina de trigo
- 4 huevos
- 1 pizca de sal
Para el relleno
- Helado de vainilla o crema pastelera
Para la salsa de chocolate
- 200 g de chocolate oscuro
- 3/4 de taza de crema
- 1 cucharada de mantequilla
Preparación
- Precalienta el horno a 200 °C y cubre una bandeja con papel para hornear.
- En una olla, lleva el agua, la mantequilla y la sal a ebullición.
- Retira del fuego y añade la harina de una sola vez. Mezcla vigorosamente hasta formar una masa compacta.
- Regresa la olla al fuego bajo y cocina removiendo hasta que la masa se despegue de las paredes y forme una película en el fondo.
- Deja enfriar ligeramente y añade los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición hasta obtener una masa lisa y brillante.
- Coloca porciones pequeñas en la bandeja con ayuda de una cuchara o manga.
- Hornea durante 20 a 25 minutos, hasta que estén inflados y dorados. No abras el horno durante la cocción.
- Deja enfriar completamente antes de rellenar.
Para la salsa:
- Calienta la crema hasta que esté a punto de hervir.
- Vierte sobre el chocolate picado y deja reposar un minuto.
- Mezcla hasta obtener una salsa lisa y añade la mantequilla.
Rellena los profiteroles con helado o crema y sirve con la salsa caliente por encima.
Consejos útiles
- La masa debe estar tibia, no caliente, al añadir los huevos.
- Si los profiteroles se ablandan, puedes secarlos unos minutos en horno bajo.
- La salsa debe servirse caliente pero no hirviendo.
- Rellena justo antes de llevar a la mesa.
Los profiteroles con salsa de chocolate se sirven de inmediato, cuando el contraste entre frío y caliente todavía está presente. Son un postre que equilibra ligereza y profundidad, pensado para cerrar una comida con intención.