Los profiteroles con salsa de chocolate pertenecen a la repostería clásica francesa, esa que combina técnica precisa con un resultado aparentemente sencillo. Son ligeros por fuera, huecos por dentro y pensados para rellenarse justo antes de servir. El contraste es lo que los define. Masa delicada, relleno frío y salsa caliente cayendo encima.

No son difíciles, pero sí exigen atención. La masa choux depende del punto exacto de cocción y del equilibrio entre humedad y estructura. Cuando se hace bien, los profiteroles inflan en el horno y forman cavidades listas para rellenar.

Ingredientes

Para la masa choux

1 taza de agua

100 g de mantequilla

1 taza de harina de trigo

4 huevos

1 pizca de sal

Para el relleno

Helado de vainilla o crema pastelera

Para la salsa de chocolate

200 g de chocolate oscuro

3/4 de taza de crema

1 cucharada de mantequilla

Preparación

Precalienta el horno a 200 °C y cubre una bandeja con papel para hornear. En una olla, lleva el agua, la mantequilla y la sal a ebullición. Retira del fuego y añade la harina de una sola vez. Mezcla vigorosamente hasta formar una masa compacta. Regresa la olla al fuego bajo y cocina removiendo hasta que la masa se despegue de las paredes y forme una película en el fondo. Deja enfriar ligeramente y añade los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición hasta obtener una masa lisa y brillante. Coloca porciones pequeñas en la bandeja con ayuda de una cuchara o manga. Hornea durante 20 a 25 minutos, hasta que estén inflados y dorados. No abras el horno durante la cocción. Deja enfriar completamente antes de rellenar.

Para la salsa:

Calienta la crema hasta que esté a punto de hervir. Vierte sobre el chocolate picado y deja reposar un minuto. Mezcla hasta obtener una salsa lisa y añade la mantequilla.

Rellena los profiteroles con helado o crema y sirve con la salsa caliente por encima.

Consejos útiles

La masa debe estar tibia, no caliente, al añadir los huevos.

Si los profiteroles se ablandan, puedes secarlos unos minutos en horno bajo.

La salsa debe servirse caliente pero no hirviendo.

Rellena justo antes de llevar a la mesa.

Los profiteroles con salsa de chocolate se sirven de inmediato, cuando el contraste entre frío y caliente todavía está presente. Son un postre que equilibra ligereza y profundidad, pensado para cerrar una comida con intención.