Profiteroles con salsa de chocolate, bocados ligeros con final intenso

© Liv Friis Larsen | Dreamstime.com

Los profiteroles con salsa de chocolate pertenecen a la repostería clásica francesa, esa que combina técnica precisa con un resultado aparentemente sencillo. Son ligeros por fuera, huecos por dentro y pensados para rellenarse justo antes de servir. El contraste es lo que los define. Masa delicada, relleno frío y salsa caliente cayendo encima.

No son difíciles, pero sí exigen atención. La masa choux depende del punto exacto de cocción y del equilibrio entre humedad y estructura. Cuando se hace bien, los profiteroles inflan en el horno y forman cavidades listas para rellenar.

Ingredientes

Para la masa choux

  • 1 taza de agua
  • 100 g de mantequilla
  • 1 taza de harina de trigo
  • 4 huevos
  • 1 pizca de sal

Para el relleno

  • Helado de vainilla o crema pastelera

Para la salsa de chocolate

  • 200 g de chocolate oscuro
  • 3/4 de taza de crema
  • 1 cucharada de mantequilla

Preparación

  1. Precalienta el horno a 200 °C y cubre una bandeja con papel para hornear.
  2. En una olla, lleva el agua, la mantequilla y la sal a ebullición.
  3. Retira del fuego y añade la harina de una sola vez. Mezcla vigorosamente hasta formar una masa compacta.
  4. Regresa la olla al fuego bajo y cocina removiendo hasta que la masa se despegue de las paredes y forme una película en el fondo.
  5. Deja enfriar ligeramente y añade los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición hasta obtener una masa lisa y brillante.
  6. Coloca porciones pequeñas en la bandeja con ayuda de una cuchara o manga.
  7. Hornea durante 20 a 25 minutos, hasta que estén inflados y dorados. No abras el horno durante la cocción.
  8. Deja enfriar completamente antes de rellenar.

Para la salsa:

  1. Calienta la crema hasta que esté a punto de hervir.
  2. Vierte sobre el chocolate picado y deja reposar un minuto.
  3. Mezcla hasta obtener una salsa lisa y añade la mantequilla.

Rellena los profiteroles con helado o crema y sirve con la salsa caliente por encima.

Consejos útiles

  • La masa debe estar tibia, no caliente, al añadir los huevos.
  • Si los profiteroles se ablandan, puedes secarlos unos minutos en horno bajo.
  • La salsa debe servirse caliente pero no hirviendo.
  • Rellena justo antes de llevar a la mesa.

Los profiteroles con salsa de chocolate se sirven de inmediato, cuando el contraste entre frío y caliente todavía está presente. Son un postre que equilibra ligereza y profundidad, pensado para cerrar una comida con intención.

