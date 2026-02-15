Cuando se piensa en el Imperio romano, la imagen suele limitarse a Italia, Francia o España. Sin embargo, fuera de Europa existe un país que conserva una de las mayores concentraciones de vestigios romanos del mundo. Las ruinas romanas de Argelia colocan al país africano solo por detrás de Italia en número y estado de conservación, una realidad que sorprende incluso a muchos especialistas.

Durante los primeros siglos de nuestra era, Argelia fue una provincia estratégica del Imperio romano. Su posición en el norte de África la convirtió en un centro clave para el comercio, la agricultura y el control militar del Mediterráneo occidental. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma construyó ciudades completas, no simples puestos militares. El resultado fue un paisaje urbano monumental que aún hoy permanece visible.

Entre los sitios más importantes se encuentran Timgad, Djemila y Tipasa. Estas ciudades conservan templos, teatros, foros, termas y acueductos en un estado excepcional. Las ruinas romanas de Argelia destacan no solo por su cantidad, sino por su integridad. A diferencia de otros lugares, muchos de estos complejos no fueron construidos encima por ciudades modernas, lo que permitió su preservación casi intacta.

El ejemplo más emblemático es Timgad. Fundada alrededor del año 100 durante el reinado del emperador Trajano, fue concebida como una colonia militar y civil. Su trazado en cuadrícula es tan preciso que todavía puede recorrerse como si fuera una ciudad viva. El arco de triunfo, las calles pavimentadas y los mosaicos detallados han llevado a que sea llamada la Pompeya del norte de África.

Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Timgad ofrece una ventana directa a la vida cotidiana romana. Desde los espacios públicos hasta las viviendas privadas, el sitio revela cómo Roma exportó su modelo urbano y cultural mucho más allá de Europa. Lo mismo ocurre en Djemila, ubicada en una zona montañosa, donde la arquitectura romana fue adaptada a un terreno difícil sin perder monumentalidad.

Las ruinas romanas de Argelia desafían la idea de que el Imperio fue esencialmente europeo. África no fue un territorio periférico, sino una parte central del engranaje romano. Hoy, estos restos siguen atrayendo arqueólogos y visitantes, no solo por su belleza, sino porque recuerdan que la historia del Mediterráneo fue siempre más amplia, más diversa y más africana de lo que suele contarse.