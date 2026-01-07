Menu
Rawayana – Se Presta (Official Video)

Foto: Youtube/ Rawayana Official

Rawayana regresa con Se Presta, un video oficial que suena a esa invitación irresistible de dejarse llevar por el ritmo y las sensaciones. En el Rawayana Se Presta video oficial, la vibra es cálida y contagiosa, mezclando sonidos caribeños con una producción visual que te pone en modo de fiesta desde el primer segundo. La canción tiene ese balance perfecto entre letras sugestivas y melodías que se quedan pegadas en la cabeza, como si el cuerpo supiera la coreografía antes que la mente. El visual acompaña la historia con colores vibrantes, movimiento y ese ambiente playero que parece gritar “baila ahora”.

Este estreno suena a verano eterno y a ganas de compartir momentos sin pausa.

El Especialito

