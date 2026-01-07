El consejo de administración de Warner Bros. Discovery decidió este miércoles rechazar por unanimidad la más reciente oferta de adquisición presentada por Paramount Skydance, al considerar que la propuesta no supera en valor ni en seguridad al acuerdo de fusión ya alcanzado con Netflix. Así lo confirmó el propio conglomerado en un comunicado oficial.

Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del consejo de Warner Bros. Discovery, señaló que tras una evaluación detallada, la oferta revisada de Paramount, presentada el pasado 22 de diciembre, sigue siendo inferior al acuerdo firmado con Netflix el 5 de diciembre. Según explicó, la junta considera que la propuesta de Paramount conlleva mayores riesgos financieros y una menor probabilidad de concretarse.

El directivo subrayó que uno de los principales puntos de preocupación es la estructura financiera de la oferta de Paramount, que incluye un nivel extraordinario de endeudamiento. A juicio del consejo, ese esquema incrementa el riesgo de que la operación no se cierre y ofrece escasas protecciones para los accionistas en caso de que la transacción fracase.

Frente a ese escenario, el acuerdo Warner Bros Discovery Netflix fue descrito por la junta como una opción que garantiza mayor certeza y estabilidad. Di Piazza afirmó que el pacto con la plataforma de streaming ofrece un valor superior para los accionistas, sin los costos adicionales ni las contingencias que implicaría aceptar la oferta rival.

La disputa por Warner se intensificó a finales de año, cuando Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, presentó una garantía personal de más de 40.000 millones de dólares para respaldar la operación. No obstante, Paramount mantuvo su propuesta de compra total de la compañía a 30 dólares por acción, lo que situaba la valoración en torno a los 108.400 millones de dólares.

Esa oferta fue rechazada inicialmente por Warner una semana antes, al considerarla insuficiente frente a la propuesta de Netflix. El acuerdo Warner Bros Discovery Netflix contempla una venta valorada en 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda, una cifra inferior en términos nominales, pero que el consejo considera más sólida desde el punto de vista financiero y regulatorio.

Aunque sobre el papel la propuesta de Paramount Skydance resulta más elevada, el consejo de Warner concluyó que el riesgo asociado a su financiación y a la ejecución de la operación pesa más que la diferencia de precio. Por ello, decidió reafirmar su compromiso con Netflix y cerrar la puerta, al menos por ahora, a una adquisición por parte de Paramount.