El Mundial de Fútbol 2026 marcará un antes y un después en la forma de vivir el deporte más popular del planeta. La FIFA y su socio tecnológico Lenovo anunciaron que la inteligencia artificial será clave para ofrecer experiencias más inmersivas y personalizadas tanto a los aficionados en los estadios como a quienes sigan los partidos desde casa o en movimiento.

El anuncio se realizó durante la Feria de Electrónica de Consumo en Las Vegas, donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, presentaron las nuevas soluciones tecnológicas en el escenario Sphere. La iniciativa busca no solo enriquecer la experiencia del público, sino también optimizar las operaciones del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El eje central del proyecto será la plataforma Fútbol AI Pro, una asistente de inteligencia artificial diseñada para democratizar el acceso a datos avanzados. Según explicó Infantino, esta herramienta ofrecerá el conjunto más completo de análisis futbolístico tanto a los 48 equipos participantes como a los aficionados. El objetivo es que el Mundial 2026 inteligencia artificial acerque información detallada y comprensible a todos los niveles del juego.

Uno de los anuncios más llamativos es que el público podrá acceder a las mismas imágenes que observa el árbitro al momento de tomar decisiones clave. La tecnología permitirá mostrar tomas estabilizadas y ángulos inéditos, generando una experiencia visual que, según la FIFA, hará sentir al espectador como si estuviera dentro del campo junto a los jugadores.

Lenovo también desarrollará avatares tridimensionales de los futbolistas creados con inteligencia artificial. Estos modelos se utilizarán en jugadas decisivas, como las acciones de fuera de juego, para asistir al arbitraje. La identificación y el seguimiento preciso de cada jugador facilitarán decisiones más rápidas y una mayor comprensión de las jugadas por parte del público.

Art Hu, director de Información de Lenovo, explicó que los avatares se crearán a partir de las dimensiones exactas de cada futbolista, con el fin de lograr representaciones más realistas. Esta tecnología reforzará el sistema semiautomatizado de arbitraje y se integrará con el VAR durante el torneo.

Además, Lenovo proporcionará infraestructura y hardware para respaldar a la FIFA y a Hawk Eye Innovations, proveedor del VAR, tras una implementación exitosa en la Copa Mundial de Clubes de 2025. La colaboración entre ambas entidades se extenderá también a la Copa Mundial Femenina de 2027 en Brasil.

Con estas innovaciones, el Mundial 2026 inteligencia artificial se perfila como el torneo más avanzado tecnológicamente en la historia del fútbol, combinando espectáculo, precisión arbitral y nuevas formas de interacción para millones de aficionados en todo el mundo.