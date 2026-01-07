El féretro de Brigitte Bardot, uno de los grandes íconos del cine mundial del siglo XX, fue enterrado este miércoles en el cementerio marino de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, diez días después de su fallecimiento a los 91 años a causa de un cáncer. El lugar elegido, frente al mar Mediterráneo, alberga también las tumbas de sus padres y abuelos, cumpliendo así uno de los deseos finales de la actriz.

Tras una ceremonia religiosa celebrada en estricta intimidad, cientos de vecinos y admiradores acompañaron el recorrido del cortejo fúnebre por las calles del pueblo. El funeral Brigitte Bardot avanzó hasta el cementerio situado bajo la ciudadela, un espacio cargado de simbolismo para la actriz, profundamente ligada a Saint-Tropez desde su juventud y consagración artística.

Su viudo, Bernard d’Ormale, explicó que Bardot había contemplado inicialmente ser enterrada en La Madrague, su emblemática casa de pescadores. Sin embargo, la idea fue descartada al considerar inviable el impacto que tendría sobre la zona. Finalmente aceptó reposar en el panteón familiar, junto a las personas a las que siempre estuvo más unida.

La ceremonia religiosa reunió a unas 400 personas, entre allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot. Mientras tanto, una multitud siguió el acto desde pantallas instaladas en distintos puntos del pueblo. Durante el oficio, la cantante Mireille Mathieu interpretó a capela el Panis Angelicus, y el tenor Vincent Niclo ofreció una versión del Ave María. El féretro abandonó la iglesia acompañado por la música de Djobi Djoba, de los Gipsy Kings, grupo al que Bardot ayudó a dar visibilidad internacional.

El único hijo de la actriz, Nicolas Jacques Charrier, llegó desde Oslo acompañado de sus hijas y nietas para despedirse de su madre. La ausencia más sentida fue la de su hermana, Marie Jeanne Bardot, quien envió un emotivo mensaje leído durante la misa.

El funeral Brigitte Bardot reunió también a figuras del cine, la música, el activismo y la política. Estuvieron presentes personalidades como Paul Belmondo, el activista Paul Watson, la líder política Marine Le Pen y representantes del gobierno francés. El Elíseo envió una corona de flores en nombre del presidente Emmanuel Macron y su esposa.

El homenaje concluye esta tarde con un último acto popular en Saint-Tropez, un pueblo que Bardot transformó para siempre y que hoy la despide con un mensaje simple y directo: gracias, Brigitte.