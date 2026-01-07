La Fórmula Uno confirmó este miércoles los dorsales que utilizarán los pilotos en la temporada 2026, una lista que refleja tanto la continuidad de figuras históricas como cambios simbólicos entre los grandes nombres del campeonato. El campeón del mundo, el británico Lando Norris, será el encargado de portar el número uno en su McLaren, mientras que Fernando Alonso mantendrá el 14 en su Aston Martin y Max Verstappen competirá con el 3 en su Red Bull.

La elección de los números F1 2026 responde al sistema vigente desde 2014, que permite a los pilotos seleccionar un dorsal entre el 2 y el 99 para acompañarlos durante toda su carrera en la categoría. La única excepción es el número uno, reservado exclusivamente para el campeón defensor del título, una opción que Norris ha decidido ejercer tras conquistar el Mundial.

El cambio más llamativo es el de Verstappen, quien deja atrás el 33 para adoptar el 3, dorsal que ya había sido utilizado en el pasado por Daniel Ricciardo. El neerlandés explicó que siempre sintió predilección por el 3 y que, una vez sin la posibilidad de usar el 1, optó por una cifra más simple y personal.

En el caso de Fernando Alonso, el español continúa fiel al 14, un número cargado de significado en su trayectoria. El piloto de Aston Martin ha recordado en más de una ocasión que esa cifra marcó uno de los momentos más importantes de su juventud y que desde entonces se convirtió en su seña de identidad en la Fórmula Uno.

Carlos Sainz, el otro español de la parrilla, seguirá utilizando el 55 en su nueva etapa con Williams, reafirmando su continuidad dentro del grupo de pilotos consolidados. Charles Leclerc mantiene el 16 con Ferrari, mientras que Lewis Hamilton conserva el histórico 44, ahora defendiendo los colores de la escudería italiana.

Los números F1 2026 también reflejan la llegada de nuevas caras al campeonato. El debutante Arvid Lindblad eligió el 41 para su temporada de estreno, sumándose a una parrilla que combina experiencia y juventud en una de las campañas más esperadas del calendario.

Cuando un piloto abandona la categoría, su número queda reservado durante dos temporadas, impidiendo que otros competidores lo utilicen en ese periodo. Este detalle refuerza el valor simbólico de los dorsales y explica por qué muchos pilotos mantienen el mismo número durante toda su carrera.

Con esta confirmación oficial, la Fórmula Uno deja definida la identidad visual de la parrilla y da un paso más hacia el arranque de una temporada en la que los números F1 2026 ya forman parte del relato previo al inicio del campeonato.

Lista completa de dorsales F1 2026

1 Lando Norris McLaren

3 Max Verstappen Red Bull

5 Gabriel Bortoleto Audi

6 Isack Hadjar Red Bull

10 Pierre Gasly Alpine

11 Sergio Checo Pérez Cadillac

12 Kimi Antonelli Mercedes

14 Fernando Alonso Aston Martin

16 Charles Leclerc Ferrari

18 Lance Stroll Aston Martin

23 Alex Albon Williams

27 Nico Hulkenberg Audi

30 Liam Lawson Racing Bulls

31 Esteban Ocon Haas

41 Arvid Lindblad Racing Bulls

43 Franco Colapinto Alpine

44 Lewis Hamilton Ferrari

55 Carlos Sainz Williams

63 George Russell Mercedes

77 Valtteri Bottas Cadillac

81 Oscar Piastri McLaren

87 Oliver Bearman Haas