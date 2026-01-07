Menu
Washington, 7 ene (EFE).- Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución. "El @TheJusticeDept y @DHSgov, en coordinación con el @DeptofWar, anunciaron hoy la incautación del M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro", aseguró el Comando Europeo de EEUU en su cuenta de X./ Official X account of U.S. European Command -

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó este miércoles un petrolero sancionado que operaba de manera ilícita en aguas internacionales del Caribe, como parte de una campaña más amplia para frenar el transporte de crudo procedente de países bajo sanciones internacionales. El operativo fue confirmado por el Comando Sur, que indicó que la acción se realizó sin incidentes.

El buque, identificado como M/T Sophia, fue clasificado por las autoridades estadounidenses como parte de la denominada flota oscura, una red opaca de embarcaciones que transportan petróleo fuera de los canales legales, utilizando registros falsos, cambios de nombre y banderas de conveniencia para evadir controles internacionales. El petrolero sancionado fue detectado mientras realizaba actividades consideradas ilícitas en alta mar.

Según la información oficial, el M/T Sophia navegaba aparentando estar registrado bajo bandera de Camerún, aunque Estados Unidos sostiene que se trataba de una identidad falsa. Este tipo de prácticas son comunes dentro de la flota oscura, donde predominan matrículas de países con controles laxos y escasa supervisión marítima.

Tras la intercepción, la Guardia Costera escolta al petrolero sancionado hacia territorio estadounidense, donde se determinará su disposición final conforme a la legislación vigente. Las autoridades no han detallado aún si habrá cargos penales contra la tripulación, pero confirmaron que la embarcación quedó bajo control federal.

El operativo se desarrolló en el marco de la Operación Lanza del Sur, nombre que la Administración de Donald Trump ha dado a una ofensiva militar y naval en el Caribe contra embarcaciones vinculadas tanto al narcotráfico como al transporte de petróleo sancionado. La campaña busca cerrar rutas utilizadas para financiar a gobiernos y redes criminales mediante la venta clandestina de crudo.

Ese mismo día, la Guardia Costera abordó también el petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, tras casi tres semanas de persecución en el Atlántico. Con estas acciones, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que intensificó la presión contra las estructuras energéticas del gobierno venezolano, cuyo expresidente Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York.

Diversos analistas señalan que estas intercepciones marcan una escalada significativa en la aplicación de sanciones marítimas por parte de Estados Unidos. La presencia de un petrolero sancionado en aguas internacionales, seguido y finalmente detenido, refuerza el mensaje de que Washington está dispuesto a actuar más allá de sus aguas territoriales para hacer cumplir sus restricciones económicas.

