El diamante Florentino ha sido durante más de un siglo una leyenda envuelta en brillo y misterio. Con un peso original de 137 quilates y un inconfundible tono amarillo verdoso, fue una de las gemas más famosas de las cortes europeas. Su historia está marcada por reyes, guerras, robos y desapariciones que lo convirtieron en el “fantasma de la joyería”. Hoy, después de cien años de silencio, informes recientes sugieren que la piedra podría haber reaparecido en manos privadas.

Su origen se remonta al siglo XV, cuando fue tallado en la India y llegó a Europa por medio de los comerciantes de Florencia, de ahí su nombre. Más tarde, el diamante Florentino pasó a formar parte del tesoro de los Médici, la poderosa familia que dominó la política y el arte del Renacimiento italiano. Tras la caída de esa dinastía, la gema viajó a Austria y se incorporó a las joyas imperiales de los Habsburgo, convirtiéndose en símbolo de riqueza y poder.

Su rastro se perdió después de la Primera Guerra Mundial. En 1918, la familia imperial huyó de Austria y el diamante desapareció durante el exilio en Suiza. Algunas versiones sostienen que fue robado, otras que se vendió de forma clandestina para financiar la fuga de la monarquía. Desde entonces, nadie pudo confirmar su paradero.

En años recientes, expertos gemólogos han rastreado gemas con características similares en colecciones privadas de Europa y Sudamérica. Un informe filtrado indica que una piedra con las proporciones exactas del diamante Florentino podría haber sido recortada para evitar su identificación. Sin embargo, sin acceso directo a la pieza, su autenticidad sigue siendo un misterio.

El posible regreso de esta joya reaviva una pregunta que obsesiona a los historiadores del arte y la realeza: ¿dónde estuvo todo este tiempo? De confirmarse, el diamante Florentino sería no solo una reliquia recuperada, sino la joya más importante redescubierta en la era moderna, un símbolo de poder perdido que vuelve a brillar tras un siglo de sombras.