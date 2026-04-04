Un nuevo estudio ha revelado que los habitantes de Pompeya utilizaban resinas exóticas Pompeya provenientes de África y Asia en sus rituales domésticos, evidenciando conexiones comerciales mucho más amplias de lo que se pensaba.

La investigación, liderada por arqueólogos europeos y difundida por el Parque Arqueológico de Pompeya, aporta pruebas concretas de que el Imperio romano mantenía redes comerciales que alcanzaban regiones tropicales hace casi 2.000 años.

Ciencia moderna para entender el pasado

El estudio se basa en el análisis de cenizas encontradas en incensarios dentro de viviendas y en una villa de Boscoreale, una zona cercana a Pompeya.

Gracias a técnicas biomoleculares avanzadas, los investigadores lograron identificar las sustancias que ardían en los altares domésticos en el momento de la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

Por ello, el hallazgo permite reconstruir prácticas cotidianas con un nivel de detalle poco común.

Fragancias traídas desde África y Asia

Los resultados muestran la presencia de resinas que no pertenecen a la flora mediterránea. Esto confirma que eran productos importados desde regiones lejanas.

Según el investigador Johannes Eber, estas sustancias son una evidencia directa de las conexiones comerciales del Imperio romano con África y Asia.

Además, su uso sugiere que quienes las empleaban tenían un alto nivel económico, ya que se trataba de productos valiosos.

Rituales domésticos y vida cotidiana

Las resinas se utilizaban en los llamados lararios, pequeños altares presentes en los hogares romanos.

Estos espacios eran fundamentales en la vida diaria, ya que se destinaban a rendir culto a los dioses protectores del hogar.

Por lo tanto, el hallazgo no solo revela comercio, sino también aspectos íntimos de la espiritualidad romana.

El vino también formaba parte del ritual

El análisis químico también detectó residuos derivados de la uva.

Según el investigador Maxime Rageot, esto confirma con evidencia científica lo que ya describían textos antiguos: el uso del vino en sacrificios y rituales.

Así, el estudio conecta la evidencia arqueológica con las fuentes históricas.

Pompeya, un laboratorio del pasado

El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, destacó que este tipo de descubrimientos solo son posibles gracias a las tecnologías actuales.

Además, señaló que el yacimiento sigue siendo una fuente constante de conocimiento debido a su excepcional estado de conservación.

Pompeya, congelada en el tiempo tras la erupción del Vesubio, continúa revelando detalles que permiten entender mejor la vida en el mundo romano.