La porosidad del cabello es uno de los factores más importantes para entender cómo cuidar tu pelo correctamente. Muchas personas compran aceites, mascarillas y tratamientos sin saber si realmente son adecuados para su tipo de cabello. El resultado suele ser frustración, resequedad o acumulación de producto.

La porosidad del cabello se refiere a la capacidad que tiene la fibra capilar para absorber y retener la humedad. Esto depende del estado de la cutícula, que es la capa externa del cabello. Cuando la cutícula está más cerrada, la hidratación entra con dificultad. Cuando está más abierta, la absorción es rápida, pero también se pierde con facilidad.

Cómo identificar tu tipo de porosidad

Una forma sencilla de tener una idea básica es el test del agua. Consiste en colocar un cabello limpio en un vaso con agua y observar su comportamiento.

Si el cabello flota, suele indicar baja porosidad. Si se hunde lentamente, es porosidad media. Si se hunde rápidamente, puede ser alta porosidad. Aunque no es una prueba perfecta, sirve como guía inicial.

Qué significa cada tipo

La porosidad del cabello influye directamente en los productos que debes usar. El cabello de baja porosidad suele resistirse a absorber hidratación. Por eso, responde mejor a productos ligeros que no generen acumulación.

En cambio, el cabello de alta porosidad absorbe la humedad con facilidad, pero también la pierde rápidamente. Este tipo de cabello necesita productos más ricos que ayuden a sellar la hidratación, como aceites y acondicionadores más densos.

El cabello con porosidad media suele ser el más equilibrado. Mantiene la hidratación de forma más estable y suele adaptarse a una mayor variedad de productos.

Errores comunes

Uno de los errores más frecuentes es usar aceites pesados sin necesidad. Esto puede provocar acumulación y hacer que el cabello se vea opaco o grasoso. También ocurre lo contrario, usar productos muy ligeros en cabellos que necesitan más nutrición, lo que genera frizz y sequedad.

La porosidad del cabello también puede cambiar con el tiempo. Factores como el calor, los químicos o el daño ambiental pueden alterar la estructura del cabello.

Entender la porosidad del cabello no es un detalle técnico innecesario. Es la base para construir una rutina que funcione. En lugar de probar productos al azar, conocer cómo responde tu cabello permite tomar decisiones más inteligentes y obtener resultados reales.