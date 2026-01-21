Sabrina Carpenter será una de las artistas que actuará en la 68ª edición anual de los premios Grammy, que se celebrará el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, según anunció la Academia de la Grabación. La cantante se convierte así en la primera intérprete confirmada para la gala de 2026.

La artista estadounidense llega a la ceremonia como una de las grandes protagonistas de la temporada. Ganadora de dos premios Grammy en 2025, Carpenter cuenta este año con seis nominaciones, incluidas algunas de las categorías más importantes del certamen. Compite a grabación y canción del año por su tema “Manchild”, así como a álbum del año y mejor álbum de pop vocal por “Man’s Best Friend”.

Además, la cantante aspira a los galardones de mejor interpretación pop en solitario y mejor video musical, también por “Manchild”, consolidando un año clave en su carrera artística. Esta será la segunda ocasión consecutiva en la que Carpenter se suba al escenario de los Grammy como artista invitada, un reflejo de su creciente peso dentro del pop internacional.

La ceremonia de los Grammy 2026 volverá a contar con Trevor Noah como presentador. El evento será transmitido en vivo por CBS Television Network y estará disponible tanto en directo como bajo demanda a través de la plataforma de streaming Paramount+.

En cuanto a las nominaciones, el rapero Kendrick Lamar lidera la lista de esta edición con nueve candidaturas. Le siguen Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete nominaciones cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas, confirmando el fuerte protagonismo de la música latina en los premios.

Con su actuación confirmada y múltiples nominaciones en juego, Sabrina Carpenter se perfila como una de las figuras centrales de los Grammy 2026, en una gala que promete combinar grandes presentaciones en vivo con una de las competencias más reñidas de los últimos años.