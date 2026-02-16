Un superhéroe en gabardina, sombras marcadas y un Nueva York lleno de secretos. Spider-Noir Prime Video ya tiene fecha de estreno y promete ser una de las series más comentadas de 2026. La producción llegará a nivel mundial el 27 de mayo de 2026, marcando el debut televisivo protagónico de Nicolas Cage.

La serie presenta a Ben Reilly, un detective privado en el Nueva York de los años 30 que intenta dejar atrás su pasado como el único superhéroe de la ciudad. Tras una tragedia personal, vive oculto bajo la rutina gris de investigador solitario. Sin embargo, un caso extraordinario amenaza con obligarlo a volver a ponerse la máscara.

Uno de los elementos más llamativos de Spider-Noir Prime Video es su propuesta visual. La serie estará disponible en dos versiones: “Blanco y Negro Auténtico” y “Todo Color”, permitiendo que el público elija cómo experimentar esta reinterpretación del universo Marvel con estética clásica de cine noir.

Las primeras imágenes reveladas muestran un ambiente oscuro y elegante, con una fotografía que remite al Hollywood de la década de 1930. Junto a Cage, el elenco incluye a Lamorne Morris como Robbie Robertson, un periodista decidido a abrirse camino en una ciudad implacable; Li Jun Li como Cat Hardy, estrella de un exclusivo club nocturno; y Karen Rodríguez como Janet, la secretaria leal y directa de Ben.

La serie es producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, con dirección del ganador del Emmy Harry Bradbeer en los primeros episodios. Detrás del proyecto también se encuentran los productores de Spider-Man: Into the Spider-Verse, lo que refuerza su conexión con el universo arácnido.

Con una combinación de acción real, atmósfera detectivesca y narrativa de superhéroes, Spider-Noir Prime Video apuesta por una versión más adulta y estilizada del personaje. El 27 de mayo de 2026, la ciudad de Nueva York volverá a necesitar a su héroe más sombrío.