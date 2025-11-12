El Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió este martes la orden que permite al Gobierno de Donald Trump mantener suspendidos los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), mientras se espera la aprobación del nuevo presupuesto federal para reabrir el Gobierno.

La decisión del alto tribunal extiende por dos días más, hasta el jueves, la suspensión de los desembolsos del programa de ayuda alimentaria, del que dependen cerca de 42 millones de estadounidenses.

La jueza Ketanji Brown Jackson había emitido el viernes una suspensión administrativa de una orden de un tribunal de Rhode Island que obligaba a la Administración Trump a reanudar los pagos. El Supremo ratificó ahora esa medida de forma temporal.

Esperan reactivación del Gobierno federal

La corte evitó pronunciarse sobre el fondo del caso, al considerar que el Congreso podría aprobar en breve la reapertura del Gobierno, lo que reactivaría automáticamente los programas sociales suspendidos.

El Senado aprobó el lunes un paquete de financiamiento temporal con apoyo de varios demócratas rebeldes que se unieron a los republicanos. Solo falta el voto de la Cámara de Representantes y la firma del presidente Trump.

El cierre federal, que ya acumula 42 días, es el más largo en la historia del país y ha paralizado el funcionamiento de las agencias públicas, afectando programas esenciales como el SNAP y los subsidios agrícolas.

El SNAP, en el centro del conflicto

El Departamento de Agricultura había anunciado que solo podía financiar la mitad del programa SNAP con fondos de contingencia, lo que motivó demandas en varios estados. Tribunales inferiores ordenaron cubrir los pagos completos, pero la Administración Trump apeló ante el Supremo.

La prolongación del cierre ha generado ansiedad y dificultades económicas para millones de familias de bajos ingresos que dependen de los cupones de alimentos para cubrir necesidades básicas.

Mientras tanto, el país espera que el Congreso desbloquee la crisis presupuestaria esta misma semana para reactivar la asistencia alimentaria y el resto de los programas sociales.