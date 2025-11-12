Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una fecha creada para concientizar sobre una de las enfermedades respiratorias más comunes y peligrosas, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Aunque es prevenible y tratable, la neumonía sigue siendo una de las principales causas de muerte por infección en el mundo.

¿Qué es la neumonía?

La neumonía es una infección que inflama los sacos de aire de los pulmones, los cuales pueden llenarse de líquido o pus, dificultando la respiración. Puede ser causada por bacterias, virus o, con menor frecuencia, hongos. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, tos con flema, dificultad para respirar, escalofríos y dolor en el pecho.

Dependiendo de su origen y gravedad, la neumonía puede requerir desde tratamiento ambulatorio con antibióticos hasta hospitalización. En personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunes comprometidos, las complicaciones pueden ser severas.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Cualquier persona puede desarrollar neumonía, pero el riesgo aumenta en:

Niños menores de cinco años.

Adultos mayores de 65 años.

Personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma o EPOC.

Pacientes con diabetes o problemas cardíacos.

Fumadores y personas con defensas bajas.

¿Cómo prevenir la neumonía?

Los especialistas insisten en que la prevención es la mejor defensa. Algunas medidas efectivas incluyen:

Vacunarse contra la gripe y la neumonía, especialmente en grupos vulnerables.

Mantener una buena higiene de manos.

Evitar el tabaquismo y la exposición prolongada al humo.

Dormir bien y mantener una alimentación equilibrada para fortalecer el sistema inmune.

Buscar atención médica ante síntomas persistentes de resfriado o tos fuerte.

Un llamado a la conciencia

El Día Mundial contra la Neumonía recuerda que esta enfermedad, aunque común, puede ser grave si no se detecta a tiempo. Las campañas globales buscan mejorar el acceso a vacunas, tratamientos y educación sobre su prevención.

Cuidar los pulmones es cuidar la vida. Y en un mundo donde las infecciones respiratorias siguen siendo una amenaza, la información y la prevención son nuestras mejores herramientas.