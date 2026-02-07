Los Tomateros de Culiacán avanzaron este viernes a la final de la Serie del Caribe de béisbol tras imponerse por 9-4 a los Leones del Escogido dominicanos, en un partido en el que conectaron 13 imparables.

El duelo se disputó en Guadalajara, donde los mexicanos ya habían vencido el jueves a los dominicanos por 10-7 en un encuentro sin incidencia directa en la clasificación. Esta vez, sin embargo, el triunfo les aseguró el boleto a la final y dejó fuera al campeón defensor.

Inicio dominicano y reacción mexicana

Los Tomateros llenaron las bases sin outs en la primera entrada, pero el abridor Óscar de la Cruz logró salir del apuro. Poco después, los Leones tomaron ventaja.

La primera carrera dominicana llegó en la segunda entrada, impulsada por un sencillo de Marco Hernández. En el tercer episodio, un error del segunda base Carlos Sepúlveda permitió la segunda anotación.

La reacción de Culiacán llegó en el cuarto capítulo. Un sencillo de Víctor Mendoza, un boleto a Luis Verdugo y un cuadrangular de Estevan Florial le dieron la vuelta al marcador y pusieron el juego 3-2 a favor de los mexicanos.

Control del partido y ofensiva decisiva

A partir de ese momento, los Tomateros aprovecharon mejor sus oportunidades. En la sexta entrada ampliaron la ventaja con dos carreras más, impulsadas por un hit de Verdugo y un elevado de sacrificio de Román Solís.

Los Leones descontaron una en ese mismo episodio tras aprovechar el descontrol del relevo mexicano. Sin embargo, la respuesta de Culiacán fue contundente.

En la séptima entrada, los Tomateros sentenciaron el partido con un racimo de cuatro carreras. Allen Córdoba inició el ataque con sencillo y anotó impulsado por Yadir Drake. Luego llegaron un hit de Joey Meneses, un error defensivo y un doble productor de dos carreras de Verdugo que puso la pizarra 9-3.

Cierre sin sobresaltos

Los dominicanos sumaron una carrera más en el octavo episodio con sencillos consecutivos, pero el relevista Lupe Chávez sofocó la amenaza y se encargó de cerrar el encuentro sin problemas en la novena entrada.

A la ofensiva, Drake y Mendoza destacaron por los Tomateros al batear de 4-3. Por los Leones, Sócrates Brito se fue de 4-3.

Anthony Gose se llevó la victoria en labor de relevo, mientras que Kenny Hernández cargó con la derrota.

La otra semifinal se disputará este viernes entre los Charros de Jalisco, también de México, y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico.