El anuncio de despidos masivos en The Washington Post, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, ha encendido las alarmas sobre el futuro del periodismo y los riesgos para la libertad de expresión en un contexto político cada vez más tenso.

Aunque la norma no escrita del oficio indica que los periodistas no deben ser protagonistas de la noticia, esta semana lo fueron. Y no por voluntad propia.

Una videollamada de apenas doce minutos, celebrada el 4 de febrero, bastó para confirmar lo que muchos temían. El director del diario, Matt Murray, comunicó a la redacción una profunda reestructuración que incluye una importante reducción de personal.

El número exacto de despidos no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, The New York Times informó que cerca de 300 de los 800 periodistas del rotativo habrían perdido su empleo. Otras estimaciones elevan la cifra hasta un 30 % de la plantilla.

Secciones históricas, entre las afectadas

Los recortes implican la desaparición de áreas clave. Entre ellas, las secciones de deportes y libros, así como el pódcast diario Post Reports. Además, se reducirá de forma drástica la cobertura local e internacional.

Uno de los golpes más duros es la eliminación de corresponsalías en el extranjero. Esto incluye el cierre de todo el equipo en Oriente Medio y Ucrania, regiones que han sido centrales en la cobertura informativa del diario en los últimos años.

De periódico local a símbolo global

Fundado en 1877, The Washington Post pasó de ser un diario familiar a convertirse en una referencia mundial del periodismo. Su papel en la investigación del caso Watergate, que derivó en la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974, consolidó su prestigio y su identidad como defensor de la democracia.

En 2013, el periódico fue adquirido por Jeff Bezos, fundador de Amazon. En aquel momento, Bezos prometió una “nueva era dorada” para la redacción, que atravesaba dificultades financieras.

Tras los despidos recientes, el empresario no ha hecho declaraciones públicas. Su último mensaje, a finales de 2024, fue una frase optimista: “Salvamos The Washington Post una vez y lo salvaremos de nuevo”.

Sin embargo, muchos periodistas dudan de que esta crisis sea solo económica.

Sospechas y críticas internas

“La destrucción del Post es parte de un plan”, escribió la periodista Ashley Parker en The Atlantic. En la misma línea, Marty Baron, exdirector ejecutivo del diario, ha criticado decisiones que considera “mal concebidas”.

Entre ellas, mencionó la orden de no respaldar a ningún candidato presidencial en 2024 y lo que calificó como intentos de acercamiento al presidente Donald Trump.

No todos dentro del periódico se sienten libres de opinar abiertamente. El clima, según describen, es de cautela y miedo.

Protestas y silencio en la redacción

El jueves pasado, decenas de personas se concentraron frente a la sede del diario en Washington. Portaban pancartas y camisetas rojas con mensajes como “Don’t murder The Post”.

Aun así, predominó el silencio. Muchos periodistas en activo evitaron hablar. Otros aceptaron hacerlo solo bajo anonimato.

“Es un día muy triste”, confesó un reportero veterano. “Este periódico ha sido una barrera contra cambios peligrosos en nuestra política. Siento que estamos perdiendo algo fundamental”.

Timmy, un empleado joven que solo quiso dar su nombre, expresó su frustración. “No me despidieron, pero me enfurece que el dueño tenga el poder de cambiar esto y no diga nada. Creo que hay algo más detrás”.

Un lema que resuena más que nunca

Exreporteros del diario también acudieron en solidaridad. Tom Jackman, quien trabajó 27 años en la sección local, describió la situación como “desgarradora”.

Claire Tran, exeditora de redes sociales, fue aún más directa. “El lema dice que la democracia muere en la oscuridad. Bezos está apagando las luces”.

Para muchos, los despidos no son solo un ajuste laboral. Representan una señal de alerta sobre el debilitamiento del periodismo en un momento clave para la democracia estadounidense.