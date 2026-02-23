La tormenta invernal 2026 continúa azotando el noreste de Estados Unidos y ya ha sido clasificada oficialmente como un “bomb cyclone”, término que describe una rápida intensificación de un sistema de baja presión en menos de 24 horas.

De acuerdo con medios locales y reportes meteorológicos, este fenómeno, conocido como bombogénesis, ha estado presente en algunos de los peores temporales registrados en Nueva Jersey. Sin embargo, los efectos también se han extendido con fuerza hacia Nueva York.

¿Cuándo dejará de nevar?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en Nueva Jersey se prevé que las nevadas más intensas disminuyan alrededor de la 1:00 p.m., aunque podrían registrarse ráfagas de viento superiores a 45 millas por hora y acumulaciones adicionales significativas.

Las advertencias de tormenta de nieve permanecen vigentes hasta la tarde, mientras las autoridades alertan sobre visibilidad reducida y condiciones peligrosas en carretera.

En Nueva York, el NWS también mantiene alertas activas en varias zonas, incluyendo la ciudad y áreas del valle del Hudson. Se esperan acumulaciones adicionales y condiciones de viento que podrían generar ventiscas intermitentes durante el día.

Restricciones de viaje en Nueva Jersey y Nueva York

El estado de Nueva Jersey activó una prohibición de viaje nocturna que inicialmente comenzó a las 9:00 p.m. del 22 de febrero. Posteriormente, la medida fue extendida hasta el mediodía del 23 de febrero debido al empeoramiento de las condiciones.

En Nueva York, las autoridades estatales y municipales han emitido advertencias de viaje y han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios. Algunas autopistas y vías locales han registrado cierres parciales o circulación limitada.

Suspensión del transporte público

El impacto ha sido significativo en el transporte regional.

En Nueva Jersey, NJ Transit suspendió el servicio de trenes, autobuses, tren ligero y Access Link. Las autoridades indicaron que la reanudación será gradual y dependerá de las condiciones climáticas.

En Nueva York, el sistema MTA reportó retrasos y suspensiones parciales en varias líneas del metro y del ferrocarril suburbano. Algunas rutas operan con servicio reducido, mientras que otras han sido suspendidas temporalmente por acumulación de nieve y condiciones de seguridad.

Las líneas PATH que conectan Nueva Jersey y Manhattan también registraron suspensiones en ciertos trayectos, con otras rutas operando con demoras significativas.

Servicio de ferris y aeropuertos

El servicio de ferris entre Nueva Jersey y Manhattan opera con horario modificado en algunas rutas, mientras que otras han sido canceladas por completo.

En los aeropuertos del área metropolitana, incluyendo Newark Liberty, LaGuardia y JFK, se reportan cancelaciones y retrasos masivos debido a la nieve y los fuertes vientos.

Riesgo de cortes eléctricos

Con ráfagas intensas y acumulación de nieve pesada, las compañías eléctricas han advertido sobre posibles interrupciones del servicio.

Tanto en Nueva Jersey como en Nueva York, las autoridades recomiendan a los residentes preparar suministros básicos, cargar dispositivos electrónicos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Mientras la tormenta invernal 2026 continúa su paso, los meteorólogos advierten que el sistema aún no ha terminado y que podrían registrarse nuevas precipitaciones ligeras en los próximos días.

Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales hasta que las condiciones mejoren.