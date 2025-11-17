El tráfico aéreo en Estados Unidos retomó su ritmo habitual este lunes, después de más de una semana marcada por miles de cancelaciones y retrasos provocados por la falta de controladores aéreos durante el cierre del Gobierno. Las restricciones, que afectaron a unos 40 aeropuertos clave, habían obligado a reducir operaciones y limitar la capacidad diaria de vuelo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la normalización a través de un mensaje en X. Allí explicó que la recuperación fue posible gracias al retorno completo del personal a las torres de control, tras semanas trabajando sin recibir salario. Duffy también defendió el otorgamiento de bonificaciones para quienes no faltaron a sus turnos durante el cierre federal.

Desde las 6:00 de la mañana, hora del Este, las aerolíneas pudieron reanudar sus itinerarios usuales. De acuerdo con FlightAware, el contraste con la semana anterior es contundente: de cerca de 3.000 cancelaciones diarias se pasó a solo 32, acompañadas de unas 540 demoras. Durante el punto crítico de la crisis, los retrasos llegaron a superar los 9.000 en un solo día.

Las restricciones comenzaron el 5 de noviembre, cuando el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenaron una reducción de hasta el 6 por ciento en el volumen de vuelos en aeropuertos como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York. La ausencia de unos 3.000 controladores forzó esta medida extraordinaria, aplicada tras los 43 días del cierre gubernamental más prolongado registrado en el país.

Duffy aseguró que, con la estabilidad recuperada en el tráfico aéreo en Estados Unidos, el próximo desafío será fortalecer la plantilla de controladores y avanzar en la modernización tecnológica del sistema de gestión de vuelos. También confirmó el levantamiento de otras restricciones vinculadas al cierre federal, entre ellas los límites a lanzamientos espaciales comerciales, paracaidismo y vuelos especiales en zonas sensibles.

La normalización del tráfico aéreo en Estados Unidos marca el cierre de un periodo crítico que puso a prueba la infraestructura aérea nacional y la resistencia de sus trabajadores, quienes operaron sin remuneración durante más de un mes.