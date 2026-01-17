El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió bonos corporativos de Netflix y de Warner Bros. Discovery por un valor de un millón de dólares cada uno, pocos días después de que ambas compañías anunciaran un acuerdo de fusión en el sector del entretenimiento.

La información figura en un informe financiero publicado por la Casa Blanca, en el que se detallan dos tramos de bonos de Netflix valorados entre 250.000 y 500.000 dólares cada uno, adquiridos el 12 y el 16 de diciembre. En el mismo documento aparece una compra equivalente de bonos de Discovery Communications LLC, filial de Warner Bros. Discovery, realizada el mismo día que una de las inversiones en Netflix.

El informe recoge cerca de 200 transacciones efectuadas por Trump entre el 14 de noviembre y el 19 de diciembre, entre las que destacan estas operaciones vinculadas a las dos compañías que anunciaron su fusión el pasado 5 de diciembre.

Según lo comunicado entonces, Netflix y Warner Bros. Discovery alcanzaron un acuerdo inicial de compra valorado en 82.700 millones de dólares, estructurado mediante una combinación de efectivo, acciones y deuda. La oferta estableció un precio de 27,75 dólares por acción de Warner Bros. Discovery, que incluye 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación.

El anuncio del acuerdo generó una oleada de críticas y provocó la reacción de la competidora Paramount, que el 8 de diciembre presentó una oferta hostil valorada en 108.400 millones de dólares. Esa propuesta incluía los estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery y su biblioteca de contenidos, con franquicias como Harry Potter y Game of Thrones.

Tras analizar las ofertas presentadas por Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de Warner Bros. Discovery optó finalmente por cerrar el acuerdo con Netflix, según se informó en su momento.