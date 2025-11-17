El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a los legisladores republicanos que apoyen la divulgación completa de los archivos de Epstein, una votación prevista para este martes y que llega después de días de tensiones internas en el Congreso.

En un mensaje difundido en TruthSocial, Trump sostuvo que su partido debía respaldar la publicación de toda la documentación relacionada con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotar sexualmente a menores y que murió en una cárcel de Nueva York en 2019. Según el mandatario, hacerlo permitiría “desactivar el engaño demócrata” que, afirma, busca distraer de los logros republicanos.

La declaración se produjo horas después de que varios medios estadounidenses informaran que un grupo de congresistas presionaba para obligar a la Cámara de Representantes a desclasificar todos los materiales vinculados al caso. La iniciativa es promovida por el republicano Thomas Massie, quien asegura contar con el apoyo de alrededor de un centenar de colegas, suficientes para superar un eventual veto si los demócratas se suman a la propuesta.

Trump mantuvo una amistad conocida con Epstein en el pasado, vínculo que se convirtió en tema de campaña cuando prometió que revelaría todos los documentos del caso. La semana pasada, el Congreso difundió unos 20.000 registros del expediente, incluidos correos escritos por el financiero en los que menciona al ahora presidente y sugiere que este conocía detalles de sus abusos.

Trump negó de forma tajante cualquier implicación, acusando a Epstein de “inventar memos” y asegurando que el Departamento de Justicia ya ha hecho públicos miles de folios relacionados con el caso. Según él, la documentación permitiría examinar también los contactos entre Epstein y figuras del Partido Demócrata como Bill Clinton, Reid Hoffman o Larry Summers.

En su mensaje, el presidente afirmó que, si los demócratas tuvieran pruebas incriminatorias contra él, estas habrían sido usadas “inmediatamente después de la victoria electoral de 2024”. Advirtió además que algunos miembros de su partido están siendo “manipulados”, por lo que pidió centrar la atención en lo que describe como los “logros récord” de su administración y no “caer en la trampa de Epstein”.

La votación del martes tendrá lugar mientras crece la presión pública en torno a los archivos de Epstein, cuya publicación parcial ha alimentado nuevas preguntas sobre las relaciones del financiero con figuras de alto perfil en la política y los negocios.