La misión Artemis II Luna vivirá este lunes uno de sus momentos más importantes al completar un sobrevuelo histórico alrededor del satélite. Durante la jornada, la nave Orión alcanzará distancias récord, se adentrará en la cara oculta de la Luna y protagonizará un eclipse solar desde el espacio.

La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará en la esfera de influencia lunar durante su sexto día de vuelo. Este punto marca el momento en que la gravedad de la Luna comienza a dominar sobre la de la Tierra.

Artemis II Luna entra en la influencia del satélite

La nave alcanzará esa transición a más de 66.000 kilómetros de la superficie lunar. A partir de ese momento, la trayectoria estará determinada por la atracción del satélite.

Poco después, los astronautas superarán el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970. La misión histórica alcanzó más de 400.000 kilómetros, una cifra que ahora será superada por Orión.

Además, la tripulación tendrá la oportunidad de observar la cara oculta de la Luna, una experiencia reservada para muy pocos seres humanos.

Pérdida de comunicación durante el sobrevuelo

Durante el paso por detrás de la Luna, la nave quedará fuera de contacto con la Tierra durante unos 40 minutos. Este tipo de interrupción es habitual en este tipo de misiones.

La NASA ha señalado que la comunicación se restablecerá poco después, una vez que Orión vuelva a estar en línea directa con el planeta.

Distancias clave y eclipse en el espacio

Más tarde, la nave alcanzará su punto más cercano a la Luna, a unos 6.550 kilómetros de distancia. Minutos después, logrará su mayor alejamiento de la Tierra, superando los 406.000 kilómetros.

Finalmente, la tripulación experimentará un eclipse solar desde su perspectiva. El fenómeno ocurrirá cuando el Sol quede oculto detrás de la Luna, aunque no será visible desde la Tierra.

Una misión clave para el futuro espacial

Artemis II no contempla un alunizaje, pero representa un paso fundamental en el regreso humano al entorno lunar. La misión permitirá probar sistemas esenciales para futuras expediciones.

El viaje concluirá con el regreso de la cápsula Orión a la costa de San Diego, donde amerizará en el océano. Con este recorrido, la NASA avanza en su objetivo de establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar el camino hacia Marte.