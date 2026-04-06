La Copa Sudamericana 2026 comienza con una fase de grupos que reúne a 32 equipos y una mezcla de historia, talento y ambición. La presencia de figuras como Neymar y de clubes tradicionales eleva el perfil de una edición que promete alta competitividad desde el inicio.

El torneo, que se disputa desde 2002, alcanza su edición número 25 y tendrá su final el 21 de noviembre en Barranquilla. Además, los equipos competirán por un premio millonario que refuerza el atractivo deportivo y económico del campeonato.

La Copa Sudamericana 2026 reúne a clubes históricos

Equipos con pasado en la Copa Libertadores llegan como protagonistas. Santos, River Plate, Botafogo, Olimpia, Grêmio, São Paulo y Racing forman parte de un cartel que combina tradición y actualidad.

Por ejemplo, el grupo D contará con Santos, liderado por Neymar, junto a San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta. Este cruce anticipa uno de los duelos más atractivos de la fase inicial.

River Plate, campeón de la Sudamericana en 2014, también figura entre los candidatos. El club argentino quedó ubicado en un grupo accesible, aunque con rivales que pueden complicar su avance.

Neymar y el impulso del Santos

El regreso de Neymar al Santos añade un elemento mediático y deportivo al torneo. El delantero brasileño busca liderar la recuperación del equipo tras temporadas irregulares.

Además, su rendimiento será clave en un contexto personal exigente. El jugador intenta recuperar su mejor nivel con la mirada puesta en futuras convocatorias internacionales.

Debutantes y nuevas historias

Junto a los grandes nombres, la competición también abre espacio a clubes debutantes. Equipos como Deportivo Riestra o Recoleta tendrán la oportunidad de medirse ante rivales de mayor trayectoria.

Esta combinación de experiencia y novedad forma parte de la identidad del torneo. Mientras tanto, cada victoria en la fase de grupos tiene un incentivo económico importante, lo que añade presión en cada jornada.

Formato y camino hacia la final

Solo los líderes de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final. Por otra parte, los segundos clasificados deberán disputar un repechaje frente a equipos procedentes de la Copa Libertadores.

Este sistema aumenta la exigencia desde el inicio. En consecuencia, los equipos están obligados a competir con intensidad en cada partido.

La Copa Sudamericana 2026 arranca con expectativas altas y múltiples aspirantes. Entre figuras consolidadas y nuevos protagonistas, el torneo se perfila como uno de los más abiertos de los últimos años.