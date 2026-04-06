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Savannah Guthrie regresa a NBC tras desaparición de su madre en Arizona

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© Hutchinsphoto | Dreamstime.com

La periodista Savannah Guthrie volvió este lunes a la televisión tras más de dos meses marcada por la desaparición de su madre en Arizona. Su regreso al programa ‘TODAY’ de NBC ocurre mientras continúa la búsqueda de Nancy Guthrie, cuyo paradero se desconoce desde el 1 de febrero.

Al inicio de la emisión, Guthrie se dirigió a la audiencia con un breve mensaje. “Es bueno estar en casa”, dijo, antes de retomar el ritmo habitual del programa sin entrar en detalles sobre el caso.

Savannah Guthrie madre sigue desaparecida

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su vivienda, cerca de Tucson. Las autoridades consideran la posibilidad de un secuestro, aunque el caso permanece abierto sin confirmación sobre su estado.

La desaparición ha generado atención nacional. Además, la familia mantiene una recompensa de un millón de dólares por información que ayude a localizarla.

El FBI también participa en la investigación y ha ofrecido 100.000 dólares adicionales por datos que conduzcan a su paradero o a la detención de los responsables.

Apoyo público y regreso al programa

Durante la emisión, Guthrie vistió de amarillo, un gesto simbólico relacionado con los listones y flores que seguidores han dejado frente a la casa de su madre.

En la Plaza Rockefeller, en Nueva York, varios asistentes mostraron pancartas y mensajes de apoyo. La periodista agradeció el respaldo recibido durante este tiempo.

“Sentimos sus oraciones”, expresó al dirigirse a quienes la acompañaron en su regreso.

Un caso con impacto internacional

La investigación ha trascendido fronteras. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en México, se ha sumado a la búsqueda en zonas cercanas al desierto que colinda con Arizona.

Nancy Guthrie presenta problemas de salud, incluido el uso de un marcapasos, lo que ha aumentado la preocupación por su situación.

Mientras tanto, Savannah Guthrie retoma su trabajo en NBC en medio de la incertidumbre. El caso sigue siendo uno de los más seguidos en Estados Unidos, con múltiples agencias involucradas en su resolución.

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