La artista puertorriqueña Young Miko dio un nuevo paso en su carrera al anunciar su primera gira en arenas. El recorrido, titulado ‘Late Checkout Tour’, incluirá 31 conciertos en 11 países y marcará su proyecto internacional más ambicioso hasta la fecha.

El anuncio confirma el crecimiento de la cantante dentro de la música urbana. Además, la gira Young Miko gira arrancará el 3 de julio en el festival Roskilde, en Dinamarca, como parte de una serie de presentaciones en Europa.

Young Miko gira con expansión internacional

Tras su paso por festivales europeos, la artista llegará a México en septiembre. Luego continuará su recorrido en Estados Unidos, con presentaciones en ciudades clave como Miami, Atlanta, Houston, Orlando, Nueva York y Los Ángeles.

Este calendario refuerza su posicionamiento en mercados internacionales. También refleja el interés creciente por su propuesta dentro del panorama global.

Las entradas estarán disponibles en preventa desde este martes. La venta general se realizará posteriormente, según confirmó la promotora Live Nation.

Un momento clave en su carrera

El anuncio de la gira coincide con una etapa de consolidación para la artista. Su segundo álbum, ‘Do Not Disturb’, debutó en el tercer puesto en Estados Unidos dentro de Spotify y alcanzó el cuarto lugar a nivel global.

Asimismo, el disco logró entrar en la lista Top Latin Albums de Billboard. Estos resultados respaldan su impacto dentro de la industria musical.

Por otra parte, Young Miko participó como telonera en la gira de Billie Eilish en varias ciudades importantes. Esa experiencia amplió su alcance ante nuevas audiencias.

Éxito en Puerto Rico y proyección cultural

La cantante también logró un hito en su país natal. Su primer concierto como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico agotó entradas en solo 90 minutos.

Debido a la alta demanda, se añadió una segunda fecha, que también registró lleno total. Este logro confirmó su capacidad de convocatoria.

Además, su presencia trasciende la música. Recientemente participó en una campaña de la marca GAP, convirtiéndose en la primera latina abiertamente gay en liderar una iniciativa de la compañía.

En esa misma línea, fue reconocida en los premios GLAAD como artista musical destacada. De este modo, su influencia se extiende tanto en el ámbito cultural como en el social.

La gira Young Miko gira representa ahora un nuevo reto. Con un recorrido amplio y escenarios de mayor escala, la artista busca consolidar su lugar en la escena internacional.