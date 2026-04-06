La cantante brasileña Anitta confirmó una de las colaboraciones más esperadas de su próximo disco. La artista anunció que Shakira participará en una de las canciones de su nuevo álbum, Equilibrivm, cuyo lanzamiento está previsto para el 16 de abril.

El anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores. La propia Anitta compartió la noticia en redes sociales, donde expresó su entusiasmo por trabajar junto a la artista colombiana.

Anitta Shakira canción será parte del nuevo disco

La canción en la que ambas colaboran se titula ‘Choka choka’. La revelación vino acompañada de una imagen inspirada en cartas del tarot, donde Anitta aparece representada bajo la luna y Shakira bajo el sol.

Este detalle visual refuerza el concepto del álbum. Además, muestra la intención de la cantante de combinar distintas energías y estilos en su nuevo proyecto.

Tras el anuncio, los fans comenzaron a especular sobre una posible presentación en vivo. En particular, mencionan el concierto gratuito que Shakira ofrecerá en Copacabana el próximo 2 de mayo.

Un álbum con enfoque internacional

Equilibrivm incluirá canciones en portugués, español e inglés. Este enfoque responde a la estrategia global que Anitta ha consolidado en los últimos años.

El título del álbum también tiene un significado particular. La artista resalta el número romano IV dentro del nombre, en referencia a su cuarto proyecto orientado al mercado internacional.

Además, el disco será lanzado en dos fases. La primera estará dirigida al público brasileño, con temas en portugués que exploran géneros como el funk, la samba y el reggae.

Entre las colaboraciones confirmadas figuran Luedji Luna y Rincon Sapiência. Estas participaciones refuerzan la conexión del proyecto con la escena musical brasileña.

Consolidación en la escena global

El nuevo álbum llega después de Funk Generation, lanzado en 2024. Desde entonces, Anitta ha continuado ampliando su presencia internacional.

Algunas canciones ya han sido adelantadas como sencillos. Otras han sido presentadas en conciertos recientes, lo que ha mantenido el interés del público.

Con Equilibrivm, la artista busca consolidar su posición como una de las principales figuras del pop latino y brasileño. La colaboración con Shakira añade un elemento clave a un proyecto que apunta a tener alcance global.