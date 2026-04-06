La misión Artemis II Luna alcanzó este lunes un momento histórico al entrar en la órbita del satélite natural, marcando el regreso de astronautas al entorno lunar por primera vez desde 1972. La nave Orión inició además un periodo de observación que incluye el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna.

El hito se produjo durante el sexto día de viaje de la tripulación, cuando la nave pasó a estar bajo la influencia gravitatoria de la Luna. Este cambio confirma oficialmente la llegada al entorno lunar, según explicó la NASA.

Artemis II Luna logra un regreso histórico

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Este grupo marca varios hitos dentro de la exploración espacial.

Christina Koch se convirtió en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar. Victor Glover, por su parte, es el primer astronauta afrodescendiente en lograrlo. Además, Hansen es el primer canadiense en participar en una misión lunar.

Este conjunto refleja una nueva etapa en la exploración, con una tripulación más diversa que en las misiones Apolo.

Jornada de récords y observación

La misión también superó el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970. Orión alcanzó más de 406.000 kilómetros, lo que convierte a sus tripulantes en los humanos más alejados del planeta.

Durante el recorrido, los astronautas observarán la cara oculta de la Luna, una región que no es visible desde la Tierra. Este paso incluye además una interrupción temporal de las comunicaciones con el control de misión.

La NASA anticipó una pérdida de contacto de unos 40 minutos mientras la nave se encuentra detrás del satélite.

Un eclipse único en el espacio

Otro de los momentos destacados será un eclipse solar visible únicamente desde la nave. Este fenómeno, que durará cerca de 53 minutos, no podrá observarse desde la Tierra.

Experiencias similares fueron registradas durante las misiones Apolo. Sin embargo, este evento representa una nueva oportunidad de observación en el espacio profundo.

Una misión clave para el futuro

Artemis II no contempla un alunizaje. Su objetivo principal es probar sistemas y preparar futuras misiones que sí buscarán aterrizar en la superficie lunar.

A pesar de algunos incidentes menores, como un problema inicial con el sistema sanitario, la misión ha cumplido con la mayoría de sus objetivos.

El viaje concluirá con el regreso de la cápsula Orión al océano Pacífico, frente a la costa de California. Este paso forma parte del plan de la NASA para establecer una presencia sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras misiones a Marte.