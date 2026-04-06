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Juan Soto se lesiona y queda fuera con los Mets por distensión en la pantorrilla

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LOS ANGELES (USA), 06/06/2025.- New York Mets Juan Soto reacts after striking out during the sixth inning of the Major League Baseball (MLB) game between the New York Mets and the Los Angeles Dodgers in Los Angeles, California, USA, 05 June 2025. (Nueva York) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Los New York Mets sufrirán una baja importante tras confirmarse la Juan Soto lesión que lo deja fuera de acción por al menos dos semanas. El equipo anunció que el jardinero fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la pantorrilla derecha.

La medida es retroactiva al 4 de abril. Según el club, el tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión suele ser de entre dos y tres semanas.

Juan Soto lesión afecta el ataque de los Mets

La ausencia de Soto representa un golpe significativo para la ofensiva. En apenas ocho juegos, el dominicano había tenido un inicio destacado con promedio de .355, un OPS de .516 y cinco carreras impulsadas.

Sustituir su producción no será sencillo. Sin embargo, el equipo espera una mejora en el rendimiento de jugadores clave como Francisco Lindor, Bo Bichette y Jorge Polanco, quienes han tenido comienzos discretos.

Mientras tanto, Jared Young ha asumido el puesto en el jardín izquierdo. El jugador ha respondido con buenos números en oportunidades limitadas.

Mets mantienen buen inicio pese a la baja

A pesar de la lesión, los Mets han tenido un arranque sólido. El equipo presenta marca de 6-4 y promedia casi cinco carreras por partido.

Además, varios jugadores han contribuido de forma positiva. Mark Vientos ha mostrado una recuperación importante, mientras que Luis Robert Jr. y Francisco Álvarez han destacado en ataque.

Marcus Semien también ha mejorado su rendimiento en los últimos juegos, lo que ayuda a equilibrar la ofensiva.

Calendario clave durante la recuperación

El calendario inmediato incluye una serie en casa ante Diamondbacks y Athletics. Sin embargo, Soto podría perderse una gira más exigente contra Dodgers y Cubs.

Si su recuperación avanza sin complicaciones, podría regresar en una fase más favorable del calendario, con enfrentamientos ante Twins, Rockies, Nationals y Angels.

La Juan Soto lesión llega en un momento en que los Mets buscan consolidarse como contendientes en la División Este de la Liga Nacional, tras una reestructuración importante del plantel en la temporada baja.

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