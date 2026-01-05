La franquicia de James Cameron lo ha vuelto a hacer. Avatar Fire and Ash, la tercera entrega de la saga, superó la barrera de los mil millones de dólares en recaudación mundial apenas 18 días después de su estreno, consolidando una vez más el dominio de la serie en la taquilla internacional.

Según cifras de recaudación, la película ha obtenido 306 millones de dólares en Estados Unidos y 777 millones en el resto del mundo. El desempeño confirma una tendencia ya conocida en la saga, donde el público internacional se ha convertido en el principal motor del éxito comercial. Avatar Fire and Ash continúa así el legado de las dos entregas anteriores, que también alcanzaron la marca de los mil millones en tiempos similares y terminaron superando los dos mil millones de dólares a nivel global.

Entre los mercados más fuertes destacan China, con 138 millones de dólares, seguida por Francia con 81 millones, Alemania con 64 millones y Corea del Sur con 44 millones. Estos resultados refuerzan la importancia del mercado extranjero para las superproducciones de gran escala, especialmente en un contexto en el que la asistencia a salas en Estados Unidos muestra signos de estancamiento.

Avatar Fire and Ash se convirtió además en el tercer estreno de Disney en 2025 en alcanzar los mil millones de dólares, después de Lilo y Stitch y Zootopia 2. Este hito consolida a la compañía como el estudio dominante del año en términos de taquilla global y evidencia el peso de las franquicias consolidadas frente a nuevas propuestas.

Durante el último fin de semana, la película se mantuvo en el primer lugar de la taquilla estadounidense. Detrás se ubicaron Zootopia 2 con 19 millones de dólares, seguida por The Housemaid, Marty Supreme y Anaconda, completando el top cinco. La estabilidad de los ingresos refleja una competencia fuerte pero sin grandes sobresaltos en el mercado norteamericano.

Por su parte, Zootopia 2 continúa siendo un fenómeno global. Desde su estreno a finales de noviembre, acumula 1.588 millones de dólares, de los cuales 1.224 millones provienen del extranjero. En China, volvió a liderar la taquilla el pasado fin de semana, relegando a Avatar Fire and Ash al segundo lugar. Allí, la película animada ha alcanzado una recaudación de 598 millones de dólares, impulsada por una respuesta entusiasta del público local.

El desempeño de Avatar Fire and Ash confirma que el universo creado por Cameron sigue siendo una apuesta segura en la industria cinematográfica, con una capacidad probada para atraer audiencias masivas más allá de las fronteras estadounidenses.