El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este lunes una de sus declaraciones más duras desde que asumió el poder al advertir que estaría dispuesto a volver a tomar las armas para defender la soberanía del país frente a lo que calificó como una amenaza ilegítima proveniente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje, publicado en su cuenta de X, marca un nuevo punto de tensión en la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

En un extenso texto, Petro recordó su pasado como integrante de un grupo guerrillero y aseguró que conoce de primera mano la guerra y la vida en la clandestinidad. Señaló que tras el acuerdo de paz de 1989 juró no volver a empuñar un arma, pero afirmó que estaría dispuesto a romper ese compromiso si considera que la patria está en riesgo. Para el mandatario, el momento actual exige firmeza frente a lo que interpreta como una amenaza directa contra la dignidad nacional.

Petro responde a Trump luego de que el presidente estadounidense realizara declaraciones el domingo a bordo del Air Force One. En conversación con periodistas, Trump afirmó que Colombia está “muy enferma” y lanzó acusaciones personales contra el mandatario colombiano, al señalar que el país está gobernado por alguien que fabrica cocaína y la vende a Estados Unidos. Trump añadió que esa situación no se mantendría por mucho tiempo.

La reacción de Petro no se limitó a un rechazo diplomático. En su mensaje, defendió la soberanía colombiana y dejó claro que no aceptará presiones externas ni señalamientos que, a su juicio, desconocen la realidad del país. Petro responde a Trump con un discurso que apela tanto a su trayectoria personal como a una narrativa de defensa nacional frente a lo que considera una injerencia extranjera.

Las declaraciones del presidente colombiano han generado un intenso debate interno. Algunos sectores interpretan sus palabras como una advertencia simbólica, mientras otros consideran que el tono eleva innecesariamente la confrontación con Estados Unidos, un socio clave en materia comercial y de seguridad. Desde la oposición, se han pedido explicaciones sobre el alcance real de sus afirmaciones.

En el plano internacional, el cruce verbal añade incertidumbre a un contexto regional ya marcado por tensiones políticas y diplomáticas. Petro responde a Trump en un momento en que Colombia busca mantener un equilibrio entre la defensa de su soberanía y la necesidad de cooperación internacional, especialmente en temas como el narcotráfico, la seguridad y la estabilidad regional.