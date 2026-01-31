Buñuelos de plátano, dorados por fuera y suaves por dentro

Los buñuelos de plátano aparecen en muchas cocinas con distintas formas y nombres, pero con una idea común. Aprovechar la fruta madura y convertirla en algo caliente, dorado y compartible. No requieren técnica complicada ni ingredientes raros. Se hacen cuando hay plátanos demasiado maduros para comer solos y ganas de algo dulce que no pase por el horno.

Son parte de la cocina cotidiana en el Caribe, Centroamérica y muchos hogares latinoamericanos, donde la fritura bien hecha no es exceso, es costumbre. El contraste es clave. Exterior crujiente, interior suave, casi cremoso. Eso es lo que se busca.

Ingredientes

3 plátanos maduros

1 huevo

120 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar

Aceite vegetal para freír

Opcional: canela o vainilla

Preparación

Pela los plátanos y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré espeso. Añade el huevo y mezcla bien hasta integrar. Incorpora la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Si deseas, añade un toque de canela o vainilla. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio. Con una cuchara, toma porciones de la mezcla y colócalas con cuidado en el aceite caliente. Fríe hasta que estén dorados por ambos lados, girándolos una vez. Retira y escurre sobre papel absorbente.

Consejos útiles

El plátano debe estar bien maduro. Cuanto más oscuro, mejor sabor.

No frías a fuego muy alto. Se doran rápido por fuera y quedan crudos por dentro.

Si la masa está muy espesa, añade una cucharada de leche.

Se sirven mejor recién hechos, cuando aún conservan contraste de texturas.

Los buñuelos de plátano se comen calientes, casi siempre de pie y sin demasiada ceremonia. Funcionan como merienda, postre improvisado o excusa para usar lo que ya estaba en la cocina. Son simples, sí, pero esa sencillez bien hecha es lo que los mantiene vivos.