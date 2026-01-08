El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, anunció que la banda solicitó formalmente a Universal Music México y Warner Music México el retiro de todo su catálogo de Spotify, al considerar que la plataforma contradice los principios éticos, políticos y artísticos del grupo. El anuncio fue realizado este miércoles a través de un video difundido en redes sociales.

Albarrán explicó que la decisión busca evitar que los ingresos generados por la música de Café Tacvba terminen financiando acciones que la banda considera reprobables. En su mensaje, señaló que la plataforma mantiene inversiones relacionadas con armamento y permite publicidad vinculada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, lo cual, afirmó, entra en conflicto directo con la postura histórica del grupo.

El cantante detalló que la solicitud fue enviada a las dos disqueras que poseen los derechos de explotación del catálogo. Según indicó, el retiro de Café Tacvba Spotify se pide porque la plataforma no solo contraviene su visión ética, sino también su concepción de lo que debe representar la música dentro de la sociedad.

Otro de los puntos centrales del reclamo es el modelo de reparto de regalías. Albarrán criticó el sistema de “royalty pool”, al que calificó como profundamente injusto, y aseguró que los pagos que reciben los artistas son insuficientes. En sus palabras, describió las regalías actuales como “de miseria”, una crítica que se suma a un debate recurrente dentro de la industria musical.

El uso de inteligencia artificial en el sector también fue cuestionado por el vocalista. Albarrán sostuvo que estas tecnologías están siendo utilizadas en detrimento de los músicos y de las personas creativas, al tiempo que vacían de sentido el trabajo artístico. Reivindicó que la música debe tener significado, apoyar a los pueblos y servir como una herramienta de fuerza y cohesión social.

Al referirse directamente al retiro de Café Tacvba Spotify, el músico fue enfático al señalar que la banda no desea que su trabajo termine asociado con guerras o conflictos armados. Afirmó que no quieren que el dinero generado por su música sea utilizado para patrocinar acciones que consideran éticamente inaceptables.

En la publicación, Albarrán invitó a los seguidores del grupo a escuchar su música en otras plataformas o incluso a boicotear Spotify. Según explicó, se trata de una forma de no participar en lo que describió como abusos de poder y de contribuir a la construcción de un modelo más justo y horizontal, donde la música conserve su valor y significado.

El vocalista concluyó señalando que Café Tacvba se encuentra a la espera de una respuesta formal por parte de Universal Music México y Warner Music México. Mientras tanto, la postura del grupo reabre el debate sobre el papel de las plataformas digitales, la ética empresarial y la relación entre arte, política y tecnología en la industria musical contemporánea.