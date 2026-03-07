El cambio de hora y sus efectos en la salud han sido objeto de numerosos estudios en los últimos años. Aunque adelantar o atrasar el reloj parece un ajuste pequeño, el cuerpo humano puede necesitar varios días para adaptarse. Este cambio altera el ritmo circadiano, que es el sistema interno que regula el sueño, la energía y otras funciones biológicas.

El cambio de hora y sus efectos en la salud se sienten sobre todo cuando se adelanta el reloj en primavera. Muchas personas pierden una hora de descanso y el organismo necesita reajustar su horario natural. Durante los primeros días, es común experimentar cansancio, dificultad para concentrarse o cambios en el estado de ánimo.

Investigaciones médicas han encontrado que el cambio de hora también puede influir en otros aspectos del bienestar. Algunos estudios han observado un ligero aumento en problemas cardiovasculares, accidentes de tráfico y errores laborales durante los días posteriores al ajuste del reloj. Estos efectos se relacionan con la falta de sueño y la desincronización del reloj biológico.

El sueño es uno de los aspectos más afectados. Cuando el cuerpo no descansa lo suficiente, la memoria, la atención y el rendimiento diario pueden disminuir. Las personas que ya tienen trastornos del sueño suelen notar el impacto con mayor intensidad.

El cambio de hora y sus efectos en la salud también pueden influir en el metabolismo. Algunos expertos señalan que alterar los horarios de sueño y alimentación puede afectar temporalmente la regulación de hormonas relacionadas con el apetito y la energía.

Los niños, los adultos mayores y quienes trabajan en turnos nocturnos suelen tener más dificultades para adaptarse. En estos grupos, la transición puede prolongarse más tiempo.

Los especialistas recomiendan mantener horarios de sueño regulares, exponerse a la luz natural durante el día y evitar estimulantes como cafeína antes de dormir. Estas medidas ayudan al cuerpo a sincronizarse con el nuevo horario.

Aunque el cambio de hora se implementó originalmente para aprovechar mejor la luz solar, su impacto en la salud continúa siendo tema de debate. Para muchas personas, lo que ocurre con el reloj no termina en la pared. El cuerpo también necesita tiempo para ajustarse.