A pesar de los llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el pueblo iraní “recupere” su país tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, expertos y encuestas apuntan a un escenario mucho más complejo.

Según analistas, la desaparición del ayatolá no implicaría necesariamente una transición democrática en la República Islámica.

“La República Islámica estaba preparada para la muerte del líder supremo, ya fuera porque lo mataran o por causas naturales, y tiene capas y redundancias diseñadas precisamente para preservar el régimen”, afirmó a EFE Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación en la Arms Control Association.

Por su parte, Jennifer Gavito y Bianca Rosen, consultora e investigadora asociada de The Cohen Group, respectivamente, ya advertían en una columna publicada por el Atlantic Council antes del inicio del conflicto que quienes impulsan un cambio de régimen suelen confundir un gobierno debilitado con uno al borde del colapso.

Un sistema político diseñado para sobrevivir

La muerte de Jameneí, de 86 años y líder supremo desde 1989, ocurrió durante los bombardeos de la operación militar conocida como Furia Épica.

Trump afirmó que este hecho representa la mejor oportunidad para que los iraníes tomen el control de su país.

Sin embargo, el propio presidente estadounidense no descartó la posibilidad de que un nuevo líder religioso continúe al frente del país.

“Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”, dijo Trump en declaraciones a CNN.

Al ser preguntado sobre si Estados Unidos busca una transición democrática en Irán, respondió que lo importante es que exista un líder “justo y equitativo” que mantenga buenas relaciones con Estados Unidos, Israel y otros países de Oriente Medio.

Para Davenport, la estructura política iraní está diseñada para sobrevivir incluso a la desaparición de su figura principal.

“Jameneí no era un dictador en el sentido clásico. Su asesinato ha supuesto un golpe al régimen, pero no lo ha decapitado”, explicó.

Descontento social sin colapso inmediato

Las últimas elecciones legislativas iraníes, celebradas en 2024, registraron una participación oficial de apenas el 40 %, la más baja desde la revolución de 1979.

Este dato refleja un desgaste en la legitimidad del sistema político, aunque no necesariamente una ruptura inmediata del aparato de poder.

Encuestas independientes también muestran un fuerte descontento entre la población.

Un estudio realizado en 2024 por el grupo GAMAAN, con más de 77.000 participantes, sugiere que entre el 70 % y el 80 % de los iraníes rechaza la continuidad de la República Islámica, mientras que alrededor del 20 % desea mantener el sistema actual.

Aun así, Davenport advierte que estos niveles de rechazo no garantizan un cambio democrático.

Según la analista, si el régimen colapsara debido al conflicto, es más probable que las fuerzas militares tomen el control antes que una insurrección popular que conduzca a una democracia liberal.

Gavito y Rosen también señalan que una transformación profunda del sistema político resulta improbable mientras el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mantenga su influencia en la política, la economía y la seguridad del país.

La historia de los regímenes autoritarios

Los datos históricos también muestran que la muerte de un líder no suele provocar el colapso inmediato de un régimen autoritario.

Un estudio publicado en el Journal of Democracy analizó 79 líderes de regímenes autoritarios que estuvieron en el poder entre 1946 y 2012.

El informe concluyó que en el 87 % de los casos el régimen seguía intacto un año después de la desaparición del líder, y en el 76 % de los casos aún permanecía en el poder cinco años más tarde.

Dudas sobre el programa nuclear

Davenport también advierte que no existe garantía de que un nuevo gobierno en Irán renuncie al desarrollo nuclear.

La experta explicó que incluso si los ataques militares destruyeran la infraestructura nuclear del país, el conocimiento técnico necesario para reconstruir el programa seguiría existiendo.

“No existe una solución militar para el programa nuclear iraní. Incluso si su infraestructura fuera destruida, Irán cuenta con el conocimiento y la capacidad técnica para reconstruirla”, afirmó.

El factor kurdo y el riesgo de escalada

Mientras tanto, algunos reportes en medios estadounidenses han sugerido que grupos kurdos del norte de Irak podrían verse involucrados en el conflicto para abrir un frente interno contra el Gobierno iraní.

Sin embargo, el analista Karim Sadjadpour advirtió que esta estrategia sería extremadamente peligrosa.

“Mezclar este tipo de facciones es una receta para el fracaso”, señaló en declaraciones a CNN.

Sadjadpour explicó que la principal oposición a la República Islámica no proviene de movimientos separatistas, sino de un nacionalismo iraní pluralista.

Algunas informaciones iniciales señalaron que fuerzas peshmerga podrían recibir apoyo de agencias como la CIA o el Mossad.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó esas afirmaciones durante una conferencia de prensa.