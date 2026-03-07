El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y advirtió que las fuerzas estadounidenses podrían lanzar un nuevo ataque contra la República Islámica.

Trump hizo estas declaraciones en la red social Truth Social después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunciara que su país dejará de atacar a naciones vecinas mientras no sea atacado desde sus territorios.

Según el mandatario estadounidense, esta decisión es consecuencia de la presión militar ejercida por Washington y sus aliados.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más”, escribió Trump en su mensaje.

La ofensiva militar contra Irán

Trump atribuyó esta supuesta rendición al ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado sábado.

Durante esa ofensiva murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien había estado en el poder desde 1989.

El presidente estadounidense describió a Irán como “el perdedor de Oriente Medio” y aseguró que la presión militar continuará.

Además, anunció que el país recibirá lo que calificó como “un golpe muy duro”.

Advertencia de nuevos objetivos

Trump también lanzó una advertencia sobre posibles nuevos ataques.

El mandatario indicó que su Gobierno está considerando ampliar la lista de objetivos militares dentro de Irán.

“Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos”, afirmó.

Estas declaraciones se producen en medio de una escalada de tensiones en Medio Oriente tras el inicio de la operación militar contra la República Islámica.

Mensaje del presidente iraní

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian pidió disculpas a los países vecinos por los ataques recientes.

El mandatario explicó que el Consejo de Liderazgo de Irán decidió detener las ofensivas contra otras naciones de la región.

Según dijo, los ataques solo continuarían si Irán es atacado desde territorios vecinos.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, señaló Pezeshkian en un mensaje difundido por la televisión estatal.

El dirigente también pidió a los gobiernos de la región que no se conviertan en “instrumentos del imperialismo”, en referencia a Estados Unidos y sus aliados.