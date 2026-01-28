El caso de Gloria Ramírez es uno de los episodios médicos más inquietantes y desconcertantes registrados en Estados Unidos. Ocurrió en febrero de 1994 en un hospital de Riverside, California, y hasta hoy sigue generando debate entre médicos, científicos y expertos en emergencias.

Gloria Ramírez, una mujer de 31 años con cáncer avanzado, fue trasladada a la sala de emergencias en estado crítico. Presentaba dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular y presión extremadamente baja. El personal médico inició maniobras de reanimación de inmediato. Fue entonces cuando la situación tomó un giro inesperado.

Varios médicos y enfermeras notaron un olor fuerte y extraño que provenía del cuerpo de la paciente, descrito como químico o similar al amoníaco. Al intentar extraer sangre, el personal observó una sustancia aceitosa en la jeringa y partículas brillantes flotando en la muestra. Poco después, algunos miembros del equipo comenzaron a sentirse mal.

Una enfermera se desmayó. Otros presentaron náuseas, mareos y dificultad para respirar. En total, más de veinte trabajadores de la salud reportaron síntomas, y varios fueron hospitalizados. La sala de emergencias tuvo que ser evacuada. Gloria Ramírez falleció poco después, pero el misterio apenas comenzaba.

Las autoridades iniciaron una investigación inmediata. Una de las teorías más discutidas sostiene que Gloria había estado usando dimetilsulfóxido, una sustancia industrial utilizada de forma ilegal como tratamiento alternativo para el cáncer. Según esta hipótesis, el compuesto pudo haberse transformado en gases tóxicos cuando se aplicaron procedimientos médicos como la desfibrilación.

Aunque esta explicación fue presentada en un informe oficial, muchos expertos la consideran incompleta. Otros sugieren errores en el manejo de materiales, reacciones químicas mal entendidas o incluso factores psicológicos colectivos. Ninguna teoría ha logrado explicar de forma definitiva todos los síntomas observados.

El caso de Gloria Ramírez sigue siendo estudiado en escuelas de medicina y protocolos de emergencia. Más allá de las explicaciones técnicas, dejó una lección importante sobre seguridad hospitalaria y preparación ante lo inesperado.

Treinta años después, Gloria Ramírez es recordada como “la mujer tóxica”, no por una respuesta clara, sino por un episodio que desafió la lógica médica. Su historia permanece como uno de los misterios clínicos más perturbadores del siglo XX.