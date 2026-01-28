Novak Djokovic, actual número cuatro del ránking ATP, expresó su incomodidad por la creciente presencia de cámaras en los espacios privados de los jugadores durante el Abierto de Australia y advirtió sobre la pérdida progresiva de intimidad en el circuito profesional.

El tenista serbio abordó el tema en rueda de prensa tras su partido de cuartos de final, donde se mostró comprensivo con las recientes quejas de varias jugadoras por la exposición constante fuera de la pista. Según Djokovic, esta situación responde a una lógica comercial difícil de revertir en el deporte moderno.

“Vivimos en una era en la que el contenido lo es todo. Es triste que no puedas encontrar un lugar para desahogarte sin que una cámara te esté grabando”, afirmó el ganador de 24 títulos de Grand Slam.

Djokovic criticó la tendencia de transformar los torneos en un espectáculo televisivo permanente, más allá de lo deportivo. “A veces parece un Gran Hermano. Me sorprende que aún no tengamos cámaras mientras nos duchamos. Ese podría ser el siguiente paso”, ironizó, dejando clara su oposición a este modelo.

El tenista insistió en la necesidad de establecer límites claros entre la vida pública y los espacios personales de los jugadores. “Debería haber una línea clara. Este es nuestro espacio. No todo tiene que ser contenido”, reclamó.

Aunque reconoció que esta dinámica difícilmente cambiará, Djokovic subrayó el impacto psicológico que puede tener vivir bajo vigilancia constante. “Antes no era así. Acostumbrarse a sentir que siempre hay un ojo encima, incluso cuando quieres relajarte o ser tú mismo, puede ser inquietante”, concluyó.

Sus declaraciones se producen después de que se difundieran imágenes de la número tres del mundo, Coco Gauff, golpeando repetidamente su raqueta contra el suelo tras su derrota ante la ucraniana Elina Svitolina. La tenista estadounidense explicó posteriormente que intentó desahogarse fuera de la pista y lejos de las cámaras.

“No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones. Si no lo hago, voy a ser irritable con la gente que me rodea”, señaló Gauff, reavivando el debate sobre la privacidad y la presión mediática en el tenis profesional.